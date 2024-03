Esfaqueado em Curitiba, no dia 1º de março, o influenciador digital Nick Fontana, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, ficou internado até a última quinta-feira (7) no Hospital Universitário Cajuru, após ser ferido com 38 golpes de faca.

O suspeito da agressão é Anderson de Freitas Silveira, homem que mantinha um relacionamento com Nick. A agressão teria ocorrido no sobrado onde o influenciador reside, no bairro Uberaba.

No dia do crime, segundo a Polícia Militar (PMPR), moradores do bairro relataram que um homem saiu de uma residência ensanguentado e entrou em outra casa. Uma viatura seguiu ao local e os policiais encontraram Nick com ferimentos no tórax e na cabeça. Na residência, foram localizadas duas facas, além de várias manchas de sangue pelos cômodos. Vizinhos informaram também que viram o suspeito fugindo em uma caminhonete.

O advogado de Anderson de Freitas Silveira, Caio Percival, em entrevista para a RPC, relatou que o cliente está à disposição da Justiça, onde irá dar a versão dele sobre os fatos. A apresentação na delegacia está marcada para ocorrer de maneira espontânea no dia 12 de março.

Quem é Nick Fontana?

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e com apenas oito postagens na conta, Felipe dos Santos Paixão, de 21 anos, é conhecido como Nick Fontana nas redes sociais.

Nick Fontana se denomina ator, cantor e compositor. Em plataformas digitais, ele disponibiliza duas músicas de sua autoria, “Bate o bumbum” e “Ela tem Only”.

