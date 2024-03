TAKAO reflete o protagonismo feminino no mercado automotivo

Em 2011, a economista Fátima Soares apresentou ao mercado a TAKAO, marca de componentes para motor comercializada pela Goop Distribuidora, e referência no mercado de reparação automotiva, que prima pelo compromisso com a alta qualidade de seus produtos e com a diversidade e a igualdade de gênero. A empresa se destaca no mercado por ter uma das maiores representatividades de mulheres entre as empresas automotivas, com 34% do total do quadro de colaboradores.

Com capital 100% brasileiro, é uma das líderes no segmento de componentes automotivos, sendo a única a oferecer 95% das peças existentes para a manutenção de motores à combustão. Sua história está ligada à Goop, responsável pela comercialização de seus produtos em todo o território nacional. Criada por Fátima, no ano 2000, a distribuidora surgiu a partir de uma deficiência que empresária encontrava na obtenção de peças de reposição para alguns automóveis importados, em sua retífica, no bairro paulistano da Vila Guilherme. Hoje, a empresa conta com 18 centros de distribuição, localizados em 13 diferentes estados, oferecendo mais de 6.000 itens para o mercado de reposição automotiva.

“A presença feminina no segmento automotivo ainda é tímida, mas vem ganhando espaço ao longo dos anos”, afirma Fátima. “A promoção da igualdade de oportunidades cria um ambiente onde todas as pessoas podem prosperar. Acreditamos que a diversidade de perspectivas é fundamental para impulsionar a inovação e o sucesso empresarial”, complementa.

Empreendedorismo Feminino

O aumento do protagonismo feminino também está sendo sentido em outros segmentos. Conforme estudo apresentado pelo SEBRAE em 2023, o número de donas de negócios atingiu 10,3 milhões no Brasil no terceiro trimestre de 2022, nível recorde de uma série histórica que se iniciou no terceiro trimestre de 2016. Desse total, 53% estavam no setor de serviços, onde estão as oficinas mecânicas, distribuidores e varejistas de autopeças.

Como empreendedora há mais de 20 anos, Fátima compartilha algumas dicas para as mulheres que pretendem adentrar e se destacar neste setor:

Valorize a diversidade : aproveite diferentes pontos de vista para cada assunto e não tenha medo de olhar as coisas sob uma nova perspectiva, sem pré-julgamentos;

: aproveite diferentes pontos de vista para cada assunto e não tenha medo de olhar as coisas sob uma nova perspectiva, sem pré-julgamentos; Construa uma rede de apoio : procure mentores, associações e grupos de networking voltados para o empreendedorismo feminino, para obter conselhos, orientações e oportunidades de colaboração

: procure mentores, associações e grupos de networking voltados para o empreendedorismo feminino, para obter conselhos, orientações e oportunidades de colaboração Tenha instinto “oportunista ”: fique atenta a novas oportunidades de negócios. Uma situação adversa pode mostrar uma demanda não atendida, onde você será pioneira e obterá uma vantagem sobre seus concorrentes;

”: fique atenta a novas oportunidades de negócios. Uma situação adversa pode mostrar uma demanda não atendida, onde você será pioneira e obterá uma vantagem sobre seus concorrentes; Foque em especialização : em um mercado altamente competitivo, como o automotivo, ser especializado em um determinado produto, serviço ou negócio é um importante diferencial. Identifique nichos em que puder se destacar e invista em se tornar uma especialista neles. Isso permitirá que se destaque junto à concorrência, fidelizando uma clientela que busca por um atendimento diferenciado;

: em um mercado altamente competitivo, como o automotivo, ser especializado em um determinado produto, serviço ou negócio é um importante diferencial. Identifique nichos em que puder se destacar e invista em se tornar uma especialista neles. Isso permitirá que se destaque junto à concorrência, fidelizando uma clientela que busca por um atendimento diferenciado; Priorize a qualidade e a inovação : priorize a excelência em todos os aspectos do seu negócio. Invista na inovação e esteja à frente das tendências do setor para demonstrar seu compromisso em promover mudanças positivas;

: priorize a excelência em todos os aspectos do seu negócio. Invista na inovação e esteja à frente das tendências do setor para demonstrar seu compromisso em promover mudanças positivas; Supere estereótipos: o mercado automotivo ainda é um ambiente predominantemente masculino e carregado com preconceitos. Ao invés de se abater com esses obstáculos, utilize-os como combustível para superá-los, enfrentando-os com confiança, resiliência e determinação. Ao permanecer fiel a si mesma e à sua visão, você pode quebrar paradigmas e inspirar outras pessoas a seguirem seus passos.

“Continuamos investindo em iniciativas para promover a inclusão e o empoderamento feminino, reconhecendo os benefícios tangíveis que a diversidade traz para a empresa e para a sociedade como um todo. No Dia Internacional da Mulher, reafirmamos o compromisso com a igualdade de gênero, celebrando as conquistas até então, mas reconhecendo que ainda temos um longo caminho para atingirmos a plena igualdade de direito de gênero em nossa sociedade”, finaliza a executiva.