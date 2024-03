Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (09)

ALCEU ROLKOUSKI, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORGE AFONSO PROLIK e CATHARINA ROLKOUSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

ALEXEI MUNHOZ DO AMARAL, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NEI AMILTON MUNHOZ DO AMARAL e MARIA MADALENA MUNHOZ DO AMARAL. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, sábado, 9 de março de 2024.

ALFONSO BLASZKOVSKI, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA SIRLENE BLASZKOVSKI. Filiação: JOSE BLASZKOVSKI e ALIDIA BLASZKOVSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 9 de março de 2024 às 16:30h.

AMAURI LEONEL KLAMAS, 78 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: SOLANGE TRUCH KLAMAS. Filiação: MIGUEL KLAMAS e ANITA KLAMAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

ARCYR IURK, 88 ano(s). Profissão: AEROVIÁRIO. Cônjuge: IDA DORIS TEMMLER IURK. Filiação: JOAO PEDRO IURK e ANNA RUPEL IURK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 9 de março de 2024 às 15:00h.

ARLETE MARIA DE LARA CONSTANTE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELY JOSE GONCALVES CONSTANTE. Filiação: SEBASTIAO CONSTANTE DE LARA e NILDA RAMOS DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 9 de março de 2024 às 16:30h.

ATILIO INACIO DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS e JURACI LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PALMEIRA – PR, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

BENEDITO AUGUSTO XAVIER, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LURDES SILVEIRA. Filiação: JOSE AUGUSTO XAVIER e BENEDITA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 9 de março de 2024 às 04:00h.

CARLOS ALBERTO SANTOS, 66 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: LUCIA HELENA MELO BATISTA. Filiação: ALBERTO GABRIEL SANTOS e DEZULINA LAZZAROTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 9 de março de 2024 às 13:00h.

CIDE DE JESUS GONCALVES, 63 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: MIGUEL JOCELIM GONCALVES e ADALSIZA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 9 de março de 2024.

CLAUDEMIR JOSE CHAMORRA GONCALVES, 56 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: LEONILTO DE GOES GONCALVES e TEREZINHA CHAMORRA GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sábado, 9 de março de 2024 às 09:30h.

DELMA DAROS, 67 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ANACLETO DAROS e ZILA BANZZA DAROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de março de 2024.

GUILMARA DAS GRACAS BATISTA, 56 ano(s). Filiação: MARCOS ANTONIO BORGES BATISTA e SEBASTIANA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 9 de março de 2024 às 14:30h.

JAISON SANGALETTI, 53 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: CLAUDIA ELAINE ALMEIDA. Filiação: NEREO SANGALETTI e BARBARA JUNG SANGALETTI. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CAJATI – SP, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

JOAO RENATO LEMES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON BARBOSA LEMES e SINDA LEMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

JOAQUIM DE LEMOS, 86 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: MANOEL JOAQUIM LEMOS NETO e MARINA DE LEMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 9 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE BENEDITO NASCIMENTO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALICE MENDES DA SILVA. Filiação: JOAQUIM PEDRO e VIRGINIA QUITERIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de março de 2024 às 12:00h.

JOSE LUIZ VIEIRA, 67 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARLY VIDAL VIEIRA. Filiação: e NAIR VIEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de março de 2024.

LEANDRO VINICIUS DE CAMPOS GUETTE, 22 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ODILAO GUETTE e ROSE DE CAMPOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 9 de março de 2024 às 16:00h.

LEONIA MONICA DZIERWA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDORO DZIERWA. Filiação: AUGUSTO ALBERTO SOCZEK e ANA ALOISIA WOLSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

LUCIA HELENA TOSCANO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: GERSON GOMES DE OLIVEIRA e NEUZA TOSCANO DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de março de 2024 às 15:00h.

LUFRIDO MARCELINO CARDOSO, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA RIBEIRO DO ROSARIO CARDOSO. Filiação: BENEDITO FLORIANO ORTIGA e DELAIDE MARIA CARDOSO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sábado, 9 de março de 2024.

LUIZ FERNANDO ZANON DE ALMEIDA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DE ALMEIDA JUNIOR e MARIA ROSA ZANON DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 9 de março de 2024.

MARCELA RODRIGUES DE SIQUEIRA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARCELO HONORATO DE SIQUEIRA e SOLANGE RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

MARCELO CARVALHO IZIDORO, 34 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: LAZARO JOSE IZIDORO e MADALENA DE FATIMA CARVALHO. Sepultamento: PARANAGUÁ – PR, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

MARGARIDA IANKE, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO IANKE. Filiação: JULIO IANKE e LIDIA BENKE IANKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 9 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA ALICE SOUZA DE ALMEIDA, 2 ano(s). Filiação: CLAUDEMIR ALVES DE ALMEIDA e THAIS CAMILA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI PR, sábado, 9 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA DO CARMO ANTUNES LOPES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HELENA ANDRADE ANTUNES e HELENA ANDRADE ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 9 de março de 2024.

MARIA ESTER GOMES BIANCHI, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 9 de março de 2024.

MARIA MERCEDES DE FREITAS BITTENCOURT, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SYLVIO BITTENCOURT. Filiação: MANOEL PEIXOTO DE FREITAS e MARIA DAS DORES DE BRITO. Sepultamento: TREMEMBE – SP, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA TAVARES TORQUATO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR TORQUATO. Filiação: JOAQUIM JUVENCIO TAVARES e MARIA BERNARDINA TAVARES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de março de 2024 às 18:00h.

MARLENE CABRAL BISPO FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILLIAN BISPO FERREIRA. Filiação: JOAQUIM LUCINDO CABRAL e MARIA DE LOURDES CABRAL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 9 de março de 2024.

MARLENE SOFIA LIRA BARRETO, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PEDRO RAMON LIRA e GROMAYRIS DEL VALLE BARRETO ORTEGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de março de 2024 às 15:00h.

MARZINA RAGAGNAN PEREIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA. Filiação: PAULINO RAGAGNAN e MADALENA MAZIERI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

NELSON RASTEIRO, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NAIR PERISSATO. Filiação: ANTONIO RASTEIRO e MARIA PICOLI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 9 de março de 2024 às 16:00h.

NEWTON DE SOUZA GOMES, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GABRIEL DE SOUZA GOMES e VICENCIA EGIDIA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de março de 2024 às 15:00h.

NILMA DA SILVA HUBLER, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO JOSE HUBLER. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e NILDA AGUIAR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 9 de março de 2024 às 16:00h.

NOLIDIR AVELAR RIBEIRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CANDIDO DOMINGUES RIBEIRO e DELMINDA ANTONIA AVELAR RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

PEDRO DARIO NOVICKI, 67 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: LEONARDO NOVICKI e STEFANINA NOVICKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de março de 2024 às 13:00h.

QUILDA LORENZO, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIVERIO CARVALHO E SILVA e JOANA BATISTA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de março de 2024 às 13:00h.

REGINA WENGLAREK FERREIRA DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENY FERREIRA DE LIMA. Filiação: LADISLAU WENGLAREK e ROSA WENGLAREK. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE REBOUÇAS – PR, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

RENE CIOLI, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JOANA MARIA CIOLI. Filiação: MAXIMILIANO CIOLI e RENETE ALBERGE CIOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de março de 2024 às 18:00h.

ROSA BARBOSA RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE SILVERIO BARBOSA e BENEDITA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 9 de março de 2024.

SANTINA MENDES DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AFFONSO MENDES DOS SANTOS. Filiação: e ROSA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de março de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO JONAS, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: TEREZA SANTOS JONAS. Filiação: GERALDO JONAS PEREIRA e MARIA PIEDADE DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO RAMOS RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA PEREIRA DE SOUZA. Filiação: e ELVIRA RAMOS RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

TANIA MARA KMIECIK, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e MARIA KMIECIK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 9 de março de 2024.

VANDERLEY LASKAVSKI, 67 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: BRUNO LASKAVSKI e WANDA LASKAVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de março de 2024 às 16:00h.

