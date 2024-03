Instituto Renault arrecada materiais escolares para escolas públicas

Ano letivo novo, material escolar novo. Infelizmente, esta não é a realidade de estudantes de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social. Para contribuir com o período de início das aulas, o Instituto Renault mobilizou uma campanha de arrecadação de materiais escolares com os colaboradores da Renault do Brasil.

Por meio do #RENAULTSOLIDÁRIA, programa de voluntariado da Renault do Brasil, mais de 4.500 itens foram arrecadados, e irão beneficiar cerca de 2.200 estudantes de oito escolas municipais e estaduais localizadas no entorno do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais:

Escola Municipal Antonio Franco;

Escola Municipal Profª Maria Leni Haluch de Bastos;

Escola Municipal Francisco Ferrera Claudino;

Escola Municipal Maria Derocco Persogona;

Escola Municipal Profª Terezinha Toczeck;

Colégio Estadual Tiradentes;

Colégio Estadual Zilda Arns Neumann;

Colégio Estadual Tarsila do Amaral.

“Ficamos muito felizes com esse movimento. Vários dos nossos alunos são carentes, não têm condições de comprar o material escolar. E essa ação vai beneficiar diversos estudantes. A comunidade da Borda do Campo agradece à Renault pela Iniciativa”, destaca Henrique Lídio, diretor do Colégio Estadual Tiradentes.

“Receber os materiais escolares foi um presente valioso para nossos alunos em vulnerabilidade social. Esses recursos não apenas facilitam o aprendizado, mas também incentivam cada criança a acreditar em seu potencial. Em nome do Colégio Maria Leni, expresso minha profunda gratidão a todos que tornaram isso possível. Juntos, estamos construindo um caminho de oportunidades educacionais para todos. Obrigada”, declara Andreia Micrute, diretora da Escola Municipal Antonio Franco.

A ação está ligada a um compromisso do Instituto Renault de promover a inclusão social por meio da educação, fornecendo melhores condições para que os jovens da região possam exercer seus estudos com qualidade.

“A primeira campanha de arrecadação de materiais escolares foi um sucesso, beneficiando oito escolas para assegurar um ano letivo de maior qualidade aos alunos. Fornecer material escolar de excelência não só motiva as crianças a estudar, mas também impulsiona a igualdade de oportunidades. Contribuir para este movimento significa participar na construção de um futuro educacional mais justo e inspirador”, afirma Graziela Pontes, coordenadora de Responsabilidade Social na Renault do Brasil.

“Promovemos a inclusão, um dos eixos estratégicos do Instituto Renault, através de diversos projetos de educação. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para essa primeira campanha de materiais escolares”, destaca Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.