Acumulada, a Mega-Sena 2698 sorteia o prêmio de R$ 7,5 milhões neste sábado (09), para quem acertar as seis dezenas da sorte. O sorteio acontece a partir das 20h e o resultado da Mega-Sena 2698 você acompanha logo abaixo.

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para jogar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

