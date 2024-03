A Rua Professor Nivaldo Braga, que irá compor o binário de trânsito com a Olga Balster entre os bairros Tarumã e Cajuru, vai passar por reciclagem do pavimento. A execução dos trabalhos ocorrerá a partir das 9h da segunda-feira (11). A partir disso, a Nivaldo Braga terá bloqueio total do trânsito no trecho entre as avenidas Victor Ferreira do Amaral e Affonso Camargo.

Na obra, a Rua Professor Nivaldo Braga vai receber 1.250 metros de asfalto novo a partir da reciclagem do pavimento. O asfalto desgastado será retirado, processado e reincorporado à camada de base com o cimento, o que proporciona aumento da resistência da nova estrutura. Na sequência, será feita uma nova camada asfáltica.

Novo binário

O binário formado pelas ruas Professor Nivaldo Braga e Professora Olga Balster é a primeira obra iniciada na cidade para melhorar o itinerário do ligeirão (BRT) Leste-Oeste. A previsão é que a interdição termine no dia 22 de março.

Quando estiver pronto, o binário vai organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste-Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia.

A Rua Professor Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Rua Professora Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Desvios e alterações nos ônibus

As opções de desvio são as ruas Olga Balster e Hayton da Silva Pereira para quem transita na região. Vale reforçar que também vai ter mudanças nas linhas de ônibus que circulam na via.

De 11 a 20 de março, das 8h às 18h, as linhas 020 – Interbairros II (horário), 021 – Interbairros II (anti-horário), 022 – Inter 2 (horário), 023 – Inter 2 (anti-horário), 311 – Araguaia e 386 – Cajuru terão desvio de itinerário. (veja abaixo a programação da alteração e itinerário de linha de ôninus).

Confira programação da alteração e itinerário de linha de ôninus:

– 11/03 – Entre Av. Pres. Affonso Camargo e Rua Francisco Mota Machado;

– 12/03 – Entre Rua Francisco Mota Machado e Rua Del. Leopoldo Belczak;

– 13/03 – Entre Rua Del. Leopoldo Belczak e Rua Sebastião Francisco Correia;

– 14/03 – Entre Rua Sebastião Francisco Correia e Rua Osmário de Lima;

– 15/03 – Entre Rua Osmário de Lima e Rua Eng. Alberto Monteiro de Carvalho;

– 18/03 – Entre Rua Eng. Alberto Monteiro de Carvalho e Rua Prof. Antônia Reginato Vianna;

– 19/03 – Entre Rua Prof. Antônia Reginato Vianna e Rua 21 de junho;

– 20/03 – Entre Rua 21 de junho e Av. Victor Ferreira do Amaral.

