A obra do novo viaduto da BR-376 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, conhecido como Viaduto do Bradesco, atingiu a marca de 72,7% de execução, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). Veja fotos abaixo.

Na etapa mais recente, foi finalizada a concretagem das lajes do viaduto, parte de sua superestrutura, conectando os espaços entre as vigas longarinas, lançadas em janeiro, e as vigas transversinas. A concretagem é executada diretamente no viaduto, utilizando estruturas metálicas de cimbramento, um suporte temporário para sustentar as formas e armadura da laje.

Foto: Karolina Fabbris Pacheco/AEN

Também está sendo finalizada a execução dos serviços de implantação de redes de drenagem de águas e construção da contenção em terra armada, com colocação de placas pré-moldadas de concreto e compactação de aterro reforçado.

Além disso, permanece sendo realizada fresagem e recomposição asfáltica do pavimento das novas vias marginais, que atualmente recebem o tráfego de veículos da rodovia federal, e está sendo alargada pista existente na região das alças de acesso ao Contorno Leste de Curitiba (BR-116).

Obra com investimento de R$ 36 milhões

O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais, com investimento de R$ 36.822.273,34. Seu projeto foi elaborado pela prefeitura do município e doado ao DER/PR.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura da Rua Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, o que garantirá mais segurança aos usuários.

