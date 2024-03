Nota Curitibana paga prêmio de R$ 50 mil! Ganhadora é professora de Curitiba

O prêmio principal de R$ 50 mil sorteado pelo programa Nota Curitibana foi entregue para a professora de Curitiba, Elaine Zirhut Gorski, moradora do bairro Hauer. A cerimônia foi na quinta-feira (7), no Palácio 29 de Março.

Ganhadora de R$ 50 mil, Elaine Gorski se cadastrou no programa há apenas dois meses. “Levei um susto quando me ligaram, nem acreditei. Tenho certeza que muitas coisas boas virão com esse recurso”, afirmou.

A professora Elaine Zirhut Gorski recebe o cheque simbólico do secretário de Finanças, Cristiano Hotz. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Já o segundo prêmio, de R$ 20 mil foi recebido pelo médico Igor Yabusame Franco Terruel, morador do Água Verde. “Vou usar estes R$ 20 mil para pagar contas e viajar com a família”, contou o médico.

E o terceiro prêmio, de R$ 10 mil, foi para a enfermeira Andreia Cristina Sescato Gianezini, que vive no Alto Boqueirão. “Esse recurso vai direto para o enxoval de bebê da nossa filha”, comemorou Andreia Gianezini, que está grávida de 7 meses, à espera de Isabela. Com o marido, Maicon, e o filho, Rodrigo, de 7 anos, ela recebeu o prêmio do secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz.

“Estamos muito felizes em premiar os contribuintes e também as entidades sociais, que fazem um trabalho tão importante para nossa cidade”, disse Hotz, que estava acompanhado do superintendente fiscal da secretaria, Mario Nakatani Júnior, e o coordenador do programa, Eduardo Makowski.

Entidades premiadas

Também foram premiadas a União Paranaense de Apoio a Criança com Câncer (R$ 25 mil), a Fepe – Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (R$ 25 mil e R$ 5 mil), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (R$ 10 mil), a APACN – Apoio à Criança com Câncer (R$10 mil) e o Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione (R$ 5 mil).

Claudiani Pikes dos Santos, diretora executiva da Fepe, entidade que recebeu dois prêmios – de R$ 25 mil e R$ 5 mil – comemorou o recurso extra, que vai ser usado para a manutenção do prédio onde funciona a sede, no Jardim Botânico. “Vamos investir em pintura, limpeza da caixa d’água e em outras melhorias”, disse. A entidade atua junto a gestantes, recém-nascidos e crianças excepcionais.

Durante o evento, os premiados posaram para fotos com os cheques simbólicos dos valores sorteados. O recurso do prêmio é depositado na conta dos ganhadores já livre de Imposto de Renda.

Milhões de bilhetes no sorteio

O 64º sorteio eletrônico do Nota Curitibana teve 120.515 participantes com 2.667.737 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de outubro de 2023. O programa conta agora com 228.795 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 16,37 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU.

Para concorrer aos prêmios

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, dentre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

