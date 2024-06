Curitiba inicia testes com caminhão elétrico Volvo na coleta de lixo

A ação está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e faz parte das análises para redução das emissões de CO2 dos veículos de serviços da cidade. Um caminhão Volvo FM Electric estará em operação na frota da Cavo, empresa do grupo Estre, que faz a coleta de resíduos da capital paranaense.

O teste em Curitiba vai durar três meses. O caminhão é um Volvo FM Electric 4×2 rígido, dotado de dois motores elétricos que combinados geram 450 cv e quatro baterias de 360 kWh de energia total. Implementado com um compactador de lixo de 15 metros cúbicos, o veículo tem autonomia de até 150 quilômetros. Após sua jornada diária, receberá recarga elétrica no pátio da Cavo. “Caminhões elétricos são muito adequados para a coleta de resíduos. Com zero emissões e baixo ruído, contribuem para o conforto e a qualidade de vida das pessoas que moram e trabalham nas áreas onde a operação é feita. Também podem ser usados em ambientes fechados ou em áreas de proteção ambiental”, afirma Marco Mildenberg, head de eletromobilidade de caminhões da Volvo.

Ganho ambiental

O uso de caminhões elétricos traz ganho ambiental significativo. Comparando com uma unidade equivalente a diesel, que roda anualmente cerca de 50 mil quilômetros por ano, um caminhão elétrico deixa de consumir aproximadamente 20 mil litros de combustível, evitando a emissão de 60 toneladas de CO2. “O mercado de veículos pesados elétricos para coleta de lixo tende a crescer, por conta do constante desenvolvimento das áreas urbanas e da contínua preocupação com emissões e ruído”, observa Mildenberg. Segundo a Anfir (Associação Nacional das Fabricantes de Implementos Rodoviários), no ano passado foram emplacados perto de 900 unidades de caminhões com compactadores de lixo no País.

Projeto brasileiro

O Volvo FM Electric é produzido na matriz da marca na Suécia. No entanto, boa parte do projeto mecânico, elétrico e hidráulico foi desenvolvido pelos engenheiros da marca no Brasil. O conceito inclusive facilita a instalação dos implementos. Com a tomada de força conectada diretamente na caixa de câmbio I-Shift, a renomada transmissão da Volvo, o FM é o modelo elétrico mais versátil para a implementação de compactadores, com ainda mais duas possibilidades de ligação da tomada de força – em um motor elétrico adicional ou em uma tomada elétrica externa.

Totalmente preparado de fábrica para este segmento e adaptado à NR34, a norma oficial que regulamenta os equipamentos para transporte de resíduos urbanos no Brasil, o veículo é supermoderno, com uma ampla e robusta cabine onde convivem confortavelmente o motorista e mais três pessoas da equipe de limpeza. Com suspensão a ar nos dois eixos, tem freios regenerativos, com dispositivos que transformam a energia da frenagem em energia elétrica para carregar as baterias e mover o caminhão.

Mais segurança

Como todos os veículos da marca, o Volvo FM Electric está repleto de itens de série para garantir mais segurança. “É com certeza o caminhão elétrico para lixo mais seguro do Brasil”, diz Rafael Erbano, engenheiro de vendas da Volvo. O veículo tem sistema de câmera de monitoramento traseiro, que expande a visão para o motorista. Está equipado também com uma avançada tecnologia que detecta e informa o condutor sobre a presença de pedestres e ciclistas. Possui ainda airbag, controle de estabilidade e de tração, detector de sonolência, cabine com célula de sobrevivência e faróis de Led. Além disso, tem incorporados o piloto automático com adaptação da velocidade ao veículo à frente, e frenagem de emergência em caso de risco de colisão.

Outra importante modernidade instalada no caminhão é o Avas, sistema de alerta sonoro criado pela Volvo. Por conta do absoluto silêncio dos motores, a engenharia da marca concebeu eletronicamente vários sons para alertar os pedestres e aumentar a segurança no entorno do veículo. Por meio de autofalantes, esta tecnologia emite discretos sons quando o veículo está parado, arrancando, acelerando, desacelerando ou em marcha ré.

Compromisso

O compromisso da Volvo é reduzir em 50% as emissões de CO2 de seus veículos até 2030 e em 100% até 2040. Para isso, avança em três frentes distintas: motores a combustão que utilizam combustíveis cada vez mais renováveis, veículos 100% elétricos e veículos elétricos a célula de hidrogênio. Líder em caminhões elétricos pesados na Europa, com 47% de participação, desde 2023 a marca passou a oferecer esses veículos também no Brasil, em caráter experimental. (Fotos: Volvo/Divulgação).