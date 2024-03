Tem morador de Curitiba comemorando nesta quinta-feira (7), após ser sorteado como ganhador do prêmio principal de R$ 1 milhão, do programa Nota Paraná. O sortudo é morador do bairro Cristo Rei, que participou do sorteio com 23 bilhetes gerados a partir de 42 notas fiscais. O bilhete sorteado foi identificado pelo número 27247123.

VIU ESSA? Bar de Curitiba com quase 60 anos é sucesso com o caldo de piranha, o “viagra dos rios”

Além do prêmio principal, também foi sorteado nesta quinta-feira o prêmio de R$ 100 mil, que saiu para um contribuinte de Maringá, na região Noroeste do Paraná, do conjunto habitacional Requião. O bilhete vencedor foi identificado com o número 25893256, e era um dos 26 bilhetes eletrônicos originados de 43 notas fiscais distintas.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, vai para um morador de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O bilhete premiado, de número 22676731, estava entre os 95 gerados a partir das 14 notas fiscais com o CPF do participante.

Além dos maiores valores, o sorteio do Nota Paraná premiou outros dez consumidores com R$ 10 mil, e 15 mil pessoas receberam R$ 50. Os prêmios são liberados eletronicamente ao longo do dia.

Os consumidores podem verificar, a partir do fim da tarde, se possuem bilhetes premiados no site ou no aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS), ao acessar o cadastro com CPF e senha. Vale lembrar que não são enviadas mensagens via WhatsApp ou por outros aplicativos.

Créditos aos consumidores

O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

Entidades sociais premiadas

Instituições sociais também são contempladas pelo Nota Paraná, o que beneficia 1.761 organizações da sociedade civil nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural, todas devidamente cadastradas.

Estas instituições recebem os créditos provenientes das notas fiscais doadas pelos consumidores e participam dos sorteios mensais. Todos os meses, as organizações concorrem a 40 prêmios no valor de R$ 5 mil cada.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

O Paraná Pay também promoveu sorteio aos credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100. Para concorrer é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

Como participar e concorrer aos sorteios?

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita a acumulação de créditos, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos