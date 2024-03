Além do morador de Curitiba que ganhou o prêmio de R$ 1 milhão pelo Nota Paraná milionário, programa que agracia contribuintes que colocam o CPF na nota na hora das compras, contemplou um morador de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, com um outro prêmio recheado. O sorteio ocorreu na manhã desta quinta-feira (07) e liberou prêmios para todos os cantos do Estado.

O terceiro prêmio do Nota Paraná milionário pagou R$ 50 mil para um contribuinte de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O bilhete premiado, de número 22676731, estava entre os 95 gerados a partir das 14 notas fiscais com o CPF do participante.

O segundo prêmio, de R$ 100 mil saiu para um morador de Maringá, na região Noroeste, do conjunto habitacional Requião. O bilhete vencedor foi identificado com o número 25893256, e era um dos 26 bilhetes eletrônicos originados de 43 notas fiscais distintas com os quais o contribuinte concorria aos prêmios nesta edição.

Mais prêmios do Nota Paraná milionário!

Além dos maiores valores, o sorteio do Nota Paraná premiou outros dez consumidores com R$ 10 mil, e 15 mil pessoas receberam R$ 50. Os prêmios são liberados eletronicamente ao longo do dia.

Os consumidores podem verificar, a partir do fim da tarde, se possuem bilhetes premiados no site ou no aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS), ao acessar o cadastro com CPF e senha. Vale lembrar que não são enviadas mensagens via WhatsApp ou por outros aplicativos.

Como participar do Nota Paraná?

Para participar do Programa Nota Paraná basta colocar o CPF na nota ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Paraná. Os consumidores cadastrados precisam pedir para inserir seu CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária. Além disso, cada nota fiscal com CPF registrado gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

O cadastro deve ser feito no site www.notaparana.pr.gov.br. Basta clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos