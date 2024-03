Brasileiro ganha prêmio milionário em raspadinha nos EUA: R$ 5 milhões

Um brasileiro que mora em Worcester, nos Estados Unidos, ganhou R$ 5 milhões (US$ 1 milhão de dólares) em uma raspadinha no fim de fevereiro.

Deivson Alves Martins, que é carpinteiro, comprou o bilhete premiado em uma loja de conveniência da rede ‘Family Farms’ e escolheu da fila 11, seu número da sorte. O estabelecimento recebeu de bônus R$ 50 mil do valor recebido. A compra foi dia 26 de fevereiro.

O brasileiro contou que o valor irá ajudar a organizar o futuro de sua família, segundo veículos locais. De acordo com a loteria de Massachusetts, a chance de ganhar esse prêmio na raspadinha é de 1 em cada 2.016.000 de chances.

