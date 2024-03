Uma virada no tempo está prevista pelo Simepar para esta sexta-feira (08), em Curitiba. A chuva chega com força a partir das 13h de sexta-feira, podendo acumular um total de 16,2 mm, segundo o Simepar.

Para esta quinta-feira o Simepar não indica chuva para Curitiba a capital dos paranaenses deve ter temperatura entre os 18 e 24ºC. A grande mudança no tempo acontece no dia mais esperado da semana: #sextou com chuva!

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, esta sexta-feira será um tia típico de verão. Pela manhã o sol aparece em boa parte do estado, favorecendo o rápido aquecimento. A partir da tarde áreas e linhas de instabilidade formam-se nas diversas regiões paranaenses, com risco de tempestades (chuvas, raios e ventos fortes).

Alerta de tempestade para o Paraná

Segundo o Inmet o Paraná está com um alerta de tempestade para esta quinta e sexta-feira. O alerta não engloba Curitiba e litoral, mas pega todo o restante do estado.

