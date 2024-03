Shopping de Curitiba tem evento para estimular empreendedorismo feminino

O Shopping Curitiba será palco de uma ação especial no Dia da Mulher (8/3). O projeto EmpoderaEla, Conectadas Somos Mais Fortes, realizará uma programação com conteúdos focados no empreendedorismo feminino. Será uma tarde de palestras com empreendedoras de sucesso para enfatizar os desafios e as conquistas femininas.

+ Caçador de Botecos: Bar de Curitiba com quase 60 anos é sucesso com o caldo de piranha, o “viagra dos rios”

O objetivo da ação é promover a conexão de clientes, parceiras e lojistas mulheres, ampliando as discussões e compartilhamento de experiências. O evento é gratuito e aberto ao público.

Confira a programação:

15h – Palestra sobre Saúde da Mulher: Drª Camila Prestes, Ginecologista.

16h às 16h30 – Coffee Break: Dóffee Donuts e Coxinha Lovers.

16h30 – Talk entre Empreendedoras: Julie Baggio da Coxinha Lovers e Luciana Varaschin do Muralzinho de Ideias.

18h – Bate-papo sobre o Uso das Redes Sociais para Empreendedoras: jornalistas Lívia Pulchério e Lorena Oliva, responsáveis pelo perfil Hashtag Curitiba.

“Queremos conectar, inspirar e dar ferramentas de empoderamento às mulheres. Somos um espaço de encontros, troca de ideias e experiências e acreditamos que podemos contribuir para transformar a sociedade da melhor maneira possível”, comenta Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

+ Leia também: “Maior costelada de Curitiba” acontece neste domingo; veja detalhes!

O projeto EmpoderaEla é promovido pela ALLOS, mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Ao longo do mês, o projeto vai apresentar, nas redes sociais, três filmes institucionais onde colaboradoras contarão sobre a vivência no mercado de trabalho a partir de perguntas acerca dos desafios, inspirações e experiências de reconhecimento ao longo da jornada profissional.

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos