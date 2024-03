Bairros de Curitiba ficam sem água nesta quinta após vazamento em adutora

Moradores de bairros de Curitiba enfrentam dificuldades no abastecimento de água nesta quinta-feira (7). O problema é causado pelo vazamento em uma adutora no Campo Comprido, que passa por manutenção.

O conserto impacta e pode deixar de torneiras secas os bairros de Curitiba: CIC, Campo Comprido, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel.

De acordo com a Sanepar, devido à complexidade do serviço, uma vez que a tubulação está a 3,10 metros de profundidade, o horário de normalização do abastecimento, que estava previsto para as 11h, foi prorrogado para as 20h desta quinta.

Quem pode ficar sem água?

Conforme a empresa, podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A orientação é para uso consciente da água.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar:www.sanepar.com.br

