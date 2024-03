Grupo AlugaAí oferece experiências personalizadas os amantes de carros

A AlugaAí, uma startup inovadora no setor de locação de veículos executivos e esportivos de luxo, está ganhando destaque no mercado automotivo brasileiro. Fundada em 2013 como uma intermediadora de veículos e serviços de consórcios, a empresa passou por uma transformação significativa em 2020, tornando-se uma locadora de automóveis com um diferencial singular: uma frota composta exclusivamente por veículos de luxo, incluindo marcas renomadas como Porsche, Land Rover e BMW.

Em 2023, a empresa alcançou um faturamento de R$ 12 milhões e estabeleceu uma meta ambiciosa de atingir R$ 30 milhões em 2024. “Acreditamos em um crescimento rápido e sustentável, impulsionado pela nossa abordagem inovadora e pela demanda crescente por serviços de alta qualidade no mercado de luxo”, ressalta Junio William, sócio da empresa.

Com o objetivo de oferecer experiências personalizadas e exclusivas para executivos e entusiastas de carros de luxo, a empresa se compromete a proporcionar momentos refinados sem a necessidade de adquirir um veículo dessas categorias. “Nossa visão é ser a Netflix dos automóveis de alto padrão”, afirma William.

Além disso, a AlugaAí é afiliada à Associação Brasileira de Franchising (ABF), reforçando seu compromisso com os mais altos padrões de qualidade e ética no setor. Um dos diferenciais da marca é a sua abordagem única de negócios, que conecta investidores interessados em adquirir veículos de luxo com empresas e clientes em busca de experiências exclusivas. Segundo o sócio, “não replicamos nossos pontos físicos. Nós ficamos no meio de um investidor que queira comprar um veículo para alugar e empresas que queiram alugar carros”.

Essa abordagem permite que os investidores obtenham retornos significativos em seus investimentos, enquanto os clientes desfrutam de momentos inesquecíveis ao volante de carros de alto desempenho. Olhando para o futuro, a AlugaAí tem planos ambiciosos para expandir ainda mais sua oferta de automóveis.

No segundo semestre de 2024, a empresa pretende incluir um ícone em sua frota: o Lamborghini. Essa adição elevada reforça o compromisso da AlugaAí em proporcionar experiências verdadeiramente excepcionais para seus clientes exigentes.