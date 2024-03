Bazar a partir de R$ 2,50! Amigos do HC promove evento neste sábado

No sábado (09), das 9h às 18h, a Associação dos Amigos do HC promove o Bazar do Mês da Mulher, em Curitiba, com peças de vestuário feminino e masculino, calçados, cama, mesa e banho, além de diversos acessórios. Todas as peças estarão com valores promocionais, a partir de R$2,50 e com desconto de 50% do valor da etiqueta. Os produtos vendidos são seminovos e usados, doados pela comunidade.

Não há limite de itens para compra. O atendimento é por ordem de chegada, sem senha. Pagamentos podem ser feitos com cartões de débito, crédito, PIX e dinheiro, com parcelamento em até três vezes (parcelas mínimas de R$ 50 com taxa).

LEIA TAMBÉM:

>> Terror no CMEI! Bandidos fazem professoras de reféns e roubam celulares na RMC

>> Preço do Ovo de Páscoa dispara em quase 30 anos! Veja comparação entre 1995 e 2024

Todo o valor arrecadado com as vendas do bazar será revertido para a revitalização do Hospital Victor Ferreira do Amaral, especializado na saúde da mulher. Equipado com uma estrutura completa e ambiente humanizado, o local oferece atendimento integral, com especialidades em ginecologia, consultas, exames e cirurgias de pequeno e médio porte na modalidade hospital-dia.

O atendimento, que é 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é proporcionado pelo maior complexo hospitalar público do estado, o Hospital de Clínicas da UFPR.

Serviço – Bazar dos Amigos do HC

Data: 9 de março

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Loja dos Amigos do HC (Rua Agostinho Leão Júnior, 336, Alto da Glória)

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos