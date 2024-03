O governo federal antecipou para o dia 25 de março o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que geralmente era realizada entre os meses de abril e maio. A antecipação, segundo o Ministério da Saúde, ocorreu por conta do aumento da circulação de vírus respiratórios no país, mas também em meio à epidemia de dengue e aumento dos casos de Covid-19.

A campanha terá a entrega antecipada de vacinas contra a gripe a partir do dia 20 para as regiões Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul, enquanto que a região Norte já teve a população imunizada entre novembro e dezembro de 2023 “atendendo às particularidades climáticas”, segundo a pasta.

A antecipação da campanha de vacinação contra a gripe ocorre em um momento de hospitais com uma demanda maior de pacientes por causa do avanço da epidemia de dengue, que já atinge nove estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste segundo o Painel de Arboviroses do ministério.

De acordo com dados da pasta, o Distrito Federal tem a maior incidência de casos prováveis de dengue, com 4.220,5 para cada grupo de 100 mil habitantes (veja aqui). Minas Gerais e Espírito Santo vêm na sequência, com 2.065,3 e 1.205,9, respectivamente, além do Paraná (1.077,4), Goiás (1.023,7), Acre (792,1), Rio de Janeiro (596,1), São Paulo (506,5) e Santa Catarina (470,8).

E também pela disparada na quantidade de casos de Covid-19, que deram um salto de 53,25% nas últimas duas semanas, passando de 45,1 mil para 69,2 mil segundo dados do painel do Ministério da Saúde (veja aqui).

De acordo com Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, a campanha de vacinação contra a gripe precisou ser antecipada também por conta da antecipação da circulação de vírus respiratórios, que normalmente começava entre os meses de maio, junho e julho.

“Mas desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, afirmou.

A expectativa é de que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas com a vacina trivalente, que protege contra três variantes do vírus da gripe. Entre os grupos que serão vacinados estão as crianças de seis meses a seis anos de idade, as os trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, professores, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, detentos do sistema prisional, entre outros.

O Ministério da Saúde afirmou, ainda, que municípios podem adotar estratégias específicas, como a realização do Dia D de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas e além das unidades de saúde, entre outros.

