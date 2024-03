A manhã desta quarta-feira (6) começou com muito pânico para os professores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Branca de Neve, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Dois indivíduos invadiram o CMEI, localizado no bairro Cesar Augusto, por volta das 7h, e renderam as professoras.

O portão estava aberto no momento da ação criminosa. Os suspeitos chegaram a pedir as chaves dos carros que estavam guardadas. Por não terem conseguido as chaves, eles eles roubaram dois celulares das professoras e fugiram a pé.

Apesar da violência da ação criminosa em um local cheio de crianças, ninguém ficou ferido.

E aí, prefeitura de Colombo?

Questionada, a prefeitura de Colombo posicionou-se sobre a ação criminosa. Segundo a administração da cidade funcionários e alunos do CMEI encontram-se bem e que os 89 matriculados no Cmei não tiveram contato com os suspeitos.

A prefeitura informou ainda que a equipe pedagógica está prestando toda assistência aos profissionais do CMEI e que o local conta com a Patrulha Motorizada Preventiva, realizada por uma empresa de segurança e a Guarda Municipal, que agiu prontamente. “A unidade conta com câmeras de monitoramento e as imagens já estão sendo processadas e sob responsabilidade da polícia”, disse a prefeitura. Equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar estão na região realizando rondas.

