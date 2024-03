Dois cachorros vira-latas morreram no terminal de Santa Felicidade, em Curitiba, na madrugada de terça-feira (05). A suspeita é de envenenamento, o que abalou moradores e cuidadores de animais que já conheciam a história do Pingo e do Bob, que ali transitavam e dormiam em pneus transformados em camas.

Segundo Marco Aurélio Felipe, protetor de animais independente, e morador do bairro São Braz, o pedido de ajuda surgiu no fim da noite quando um segurança do local mandou mensagem.

“Os cachorros estavam agonizando e não resistiram. Acreditamos que deram algo envenenado para eles. Foi dado carvão ativado, mas já era tarde. Será que não irão fazer a mesma coisa com os outros dois que ainda estão lá? Estamos com medo”, disse Marco Aurélio ao citar a Mary e o Scooby, os outros vira-latas que estão vivos.

Ainda de acordo com Marco Aurélio, a suspeita de envenenamento ocorre devido a forma que os cachorros morreram. “Um deles evacuou sangue, o que indica uma hemorragia, além de babar muito na boca. Talvez algum comerciante tenha visto algo ou nas câmeras de segurança aparece. Vale o alerta para todos”, comentou o protetor.

No terminal ficaram apenas as caminhas que eram utilizadas pelos cachorros. Colaboração/Leitor.

E agora?

A Rede de Proteção Animal de Curitiba foi até o terminal de Santa Felicidade, após as notícias e divulgações do caso dessa suspeita de envenenamento. Os dois cães que estavam no terminal foram levados pela ambulância para serem avaliados e receber tratamento ainda na terça-feira.

A delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foi informada da ocorrência e iniciou investigação. Caso se comprove envenenamento, o responsável pode ser punido por crime de maus-tratos, com detenção de até 5 anos.

