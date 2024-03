A Scania e a Casa Scania Brasdiesel anunciam a sua principal atração na Expodireto Cotrijal 2024: o primeiro caminhão 100% movido a biodiesel na tração 6×2 do mercado. A parceria envolve a Catto Transportes em conjunto com a 3tentos, que vai abastecer o caminhão B100 da transportadora. O veículo começará sua operação a partir de maio. A feira está sendo realizada de 4 a 8 de março, na cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. Esta é a segunda venda de veículos B100 da Scania e do mercado. A pioneira foi para a Amaggi, num lote de 100 unidades (todos na tração 6×4 e motor de 500cv), em novembro de 2023.

Em seu estande, além da exposição do primeiro caminhão Scania B100 na tração 6×2 (um modelo 460 R 6X2 Super), a concessionária Brasdiesel apresenta novidades na área de Serviços, acessórios e uma linha exclusiva de roupas alusivas à marca. Estão presentes ainda os modelos pesados R 540 6X4 Plus e 560 R 6X4 Super, e o semipesado P 320 8×2. Em sua 24ª edição, a Expodireto Cotrijal faz parte dos eventos mais importantes do setor agrícola. Neste ano, serão 131 hectares de área com 570 expositores. Em 2023, a feira recebeu 320 mil visitantes, de mais de 60 países, e registrou R$ 7,04 bilhões em negócios.

“Essa segunda venda de um produto B100, mostra que temos alternativas ao diesel para contribuir com a descarbonização do transporte. Dessa vez, vendemos o primeiro na tração 6×2. Com mais essa opção, haverá uma diversidade de aplicações e de segmentos, juntamente com as versões 6×4, para atender as necessidades de vários perfis de clientes. Temos certeza que será um sucesso a nossa parceria com a Brasdiesel, a responsável pelo negócio, a Catto Transportes e a 3tentos, quando começar a operação com o biodiesel 100%, a partir de maio de 2024”, afirma Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil.

A Catto atua no transporte frigorificado e entrará no mercado agro com a modalidade granel. Já a 3tentos, além de ser a fornecedora do combustível, também vai utilizar o veículo nas operações da empresa, no transporte de soja e de farelo nas proximidades de Ijuí (RS), onde está localizada a sua fábrica de processamento de soja e produção de biodiesel.

“A Brasdiesel está muito animada com as projeções de crescimento do mercado do transporte em 2024, e com a participação na Expodireto Cotrijal. Trouxemos novidades nesta feira, além da venda histórica deste caminhão Scania Super B100, que se tornou o primeiro 6×2 100% a biodiesel do Brasil, e, também, consequentemente, o pioneiro da região Sul. O veículo adquirido pela Catto Transportes representa um marco significativo na busca por alternativas mais sustentáveis ​​no transporte de carga, demonstrando o potencial dos biocombustíveis na indústria do transporte aqui no Rio Grande do Sul”, diz Marcos Radaelli, gerente-geral de Vendas da Brasdiesel Scania.

“Em nosso estande na Expodireto, a Brasdiesel reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, apresentando uma ampla gama de produtos e serviços Scania projetados para atender as demandas específicas dos agricultores. Convidamos os visitantes a conhecer nossas soluções de transporte de serviços, conectividade e opções financeiras, além dos caminhões equipados com tecnologia de ponta para maior eficiência, segurança e conforto”, explica André Decker, gerente-geral da Brasdiesel Scania.