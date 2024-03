Cummins anuncia próxima geração do motor X15 diesel

A Cummins Inc. anunciou no último dia 29 o lançamento do motor diesel mais eficiente já produzido pela líder de tecnologia em energia. O próximo produto da plataforma agnóstica de combustível Cummins HELM™ de 15 litros, o X15, estará em conformidade com os regulamentos alinhados à EPA dos EUA e CARB 2027 e trata-se da próxima geração do motor diesel X15, previsto para chegar na América do Norte em 2027, para o atender ao mercado rodoviário de serviços pesados.

“Aplicamos nossas décadas de experiência na nova geração do X15 e acreditamos que esses investimentos servirão nossos clientes no futuro. Esta novidade é a próxima evolução tecnológica que mostrará ao mundo que nunca paramos de inovar. Estamos dedicando nossos esforços para que este novo produto cumpra a promessa da nossa marca aos clientes nas importantes operações que precisam ser realizadas diariamente”, afirma José Samperio, vice-presidente On-Highway da Cummins na América do Norte.

A próxima geração do X15 mantém as classificações de potência de seu antecessor, oferecendo até 605 cavalos de potência e 2.780 Nm de torque. O motor, integrado ao trem de força da empresa com a Eaton Cummins e a Cummins-Meritor, foi projetado para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mantendo a confiabilidade e os custos operacionais reduzidos que os clientes da Cummins esperam.

O anúncio da próxima geração do X15 também definiu um novo marco para a plataforma de motores independentes de combustível da Cummins que reintroduziu uma novidade em sua denominação: Cummins HELM™ – Higher Efficiency Lower Emissions Multiple Fuels.

“Mais eficiente, menos emissões e múltiplos combustíveis, as plataformas Cummins HELM™ oferecem aos nossos clientes o controle de como percorrer em suas próprias jornadas como parte da transição energética, podendo escolher os tipos de combustíveis que funcionam melhor para os seus negócios e seus objetivos”, afirma Jane Beaman, vice-presidente global de negócios rodoviários da Cummins.

A Cummins está comprometida com a inovação e com o fornecimento de soluções, como motores de combustão interna e tecnologias alternativas. A próxima geração deste motor foi projetada para suportar a capacidade da empresa em atender às futuras regulamentações de emissões, além de 2027, sem a necessidade de alterações significativas em sua arquitetura. Este investimento contribuirá para que a Cummins mantenha sua liderança tecnológica durante a próxima década ao mesmo tempo em que investe em pesquisa e desenvolvimento de motores a hidrogênio e combustíveis alternativos, bem como motores elétricos a bateria e células de combustível.

“Esta nova arquitetura expande o legado do motor X15. Todas as equipes envolvidas reconhecem a importância deste produto e o verdadeiro significado dele para a Cummins e para o futuro de nossos clientes, já que a arquitetura básica nos levará a novos horizontes da tecnologia diesel e dos combustíveis alternativos”, disse Jonathon White, vice-presidente de Engenharia de Negócios de Motores da Cummins.

Desde o início, o processo de desenvolvimento da próxima geração do X15 foi impulsionado para integração com o trem de força da Cummins, incluindo as tecnologias de transmissão automatizada Eaton Cummins e os sistemas de eixos, freios e tração da Cummins-Meritor, otimizando a eficiência de combustível e a dirigibilidade com recursos como mudança de marcha preditiva e impulso de rampa (On-Ramp Boost), um recurso proprietário da Cummins que identifica quando um veículo está em uma rampa de acesso e permite melhor aceleração por meio de sinal GPS.

Eaton Cummins Endurant – As transmissões automatizadas Endurant HD e XD são otimizadas para que o trem de força da próxima geração do X15 proporcione melhor eficiência e desempenho, ao mesmo tempo em que mantêm o conforto de condução. As séries Endurant HD e XD oferecem os melhores intervalos de troca de lubrificante de transmissão da categoria, de até 1,2 milhão de quilômetros, bem como recursos de diagnóstico remoto.

Sistemas de drivetrain Cummins-Meritor – Os eixos tandem da Cummins-Meritor 14X™ HE são projetados para máximo desempenho, durabilidade e economia de combustível. Eles são equipados com um sistema avançado de gerenciamento de lubrificante Meritor (MLMS) e apresentam opções de relação super-rápida, rolamentos e engrenagens cônicas em espiral de alta eficiência. Os sistemas da Cummins-Meritor Permalube™ RPL são projetadas para manutenção reduzida e têm a capacidade de lidar com as altas demandas de torque das atuais plataformas de motores.

Sobre as plataformas Cummins HELM™ – O motor X15 é construído na plataforma agnóstica de combustível HELM™ da Cummins, que oferece várias versões de motor derivadas de um motor básico comum. Essa abordagem permite que as peças sejam comuns abaixo da junta do cabeçote, enquanto acima da junta do cabeçote, os componentes são adaptados para diferentes tipos de combustível. O X15N, a versão a gás natural, é o primeiro motor disponível nas plataformas HELM™, que também incluem as plataformas de motores B, X10 e X15.

Combustíveis diesel de baixo carbono – Alinhado ao portfólio de motores diesel da Cummins, o novo X15 é capaz de utilizar misturas de biodiesel de até 20% e misturas de diesel renovável de até 100%. A Cummins foi uma das pioneiras a adotar combustíveis renováveis e continua a promover o uso de misturas mais elevadas de biodiesel e diesel renovável para reduzir a intensidade de carbono do consumo de combustível e estão prontamente disponíveis nas infraestruturas de abastecimento atuais.

Capacidade digital da Cummins – O compromisso da Cummins com a inovação em motores de combustão interna é complementado com produtos e serviços digitais que melhoram a vida útil de cada motor Cummins. Isso inclui a conexão segura de dados em tempo real dos veículos na estrada às operações de manutenção e serviço, que proporciona aos clientes uma capacidade de olhar para o futuro, agiliza as operações e minimiza o tempo de inatividade.

O novo X15 está equipado com Acumen®, proporcionando conectividade digital e acesso direto a aplicações e capacidades que melhoram o ciclo de vida do motor. Isso inclui calibração over-the-air, recomendações de serviço preditivo e recursos adicionais que ajudam as frotas a manterem seus caminhões e equipamentos em operações. O novo X15 será produzido em Jamestown, Nova York.