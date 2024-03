O Teatro Guaíra será o palco de estreia da turnê “Ao Arrepio da Lei“, que marca mais um encontro da parceria histórica de mais de três décadas entre Chico César e Zeca Baleiro, nesta sexta-feira (8). O show acontece no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guaírão). Os ingressos estão à venda pela plataforma DiskIngressos.

Uma nova safra de mais de 20 canções marca a retomada dessa parceria inaugurada há mais de 30 anos. As novas composições musicais começaram a nascer em 2021 e o álbum foi finalizado em 2023, com lançamento em 2024. Os destaques são “Respira”, “Lovers”, Verão” e “Beije-me Antes”. O disco tem reggaes, baladas, xotes e rocks.

+ Leia mais: Cinemas de Curitiba exibem filmes do Oscar 2024 a partir de R$ 10

A turnê vai percorrer as principais capitais do País, como Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A produção é de Swami Jr., que já trabalhou com Chico e Zeca em shows e discos.

O show começa às 21h e a classificação é livre. Os ingressos custam a partir de R$ 169,50.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos