Shopping da região de Curitiba faz sessões de cinema para mães e bebês

O Shopping São José, localizado na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, é reconhecido pelos projetos dedicados a inclusão e responsabilidade social. Em 2024, o shopping apresenta a parceria com o CineMaterna, que promove sessões de cinema adaptados para mamães e bebês.

Com 15 anos de história, o CineMaterna foi idealizado como uma ferramenta de inclusão para garantir que mães, pais e responsáveis por bebês de até 18 meses de idade possam continuar usufruindo do entretenimento cinematográfico com tranquilidade. Sem fins lucrativos, a organização atua em mais de 45 cidades brasileiras promovendo sessões de cinema adaptadas para garantir o conforto de adultos e crianças.

As sessões contam com trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; ar-condicionado mais ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que as famílias circulem em segurança; tapete EVA na primeira fila para bebês que já engatinham ou caminham; e uma equipe de voluntários que auxiliam as famílias durante todo o andamento do filme.

“Nesta edição, vamos trazer uma promoção para quem acessar o aplicativo do Shopping São José. Para ingressos adquiridos pelo app, teremos estacionamento gratuito e ainda uma cortesia da Chiquinho Sorvetes”, conta Talita Dallmann, gerente de marketing do Shopping São José. O aplicativo está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e App Store (IOs).

Os filmes exibidos, sempre na primeira terça-feira de cada mês, são escolhidos pelo público por votação em enquete no site do CineMaterna, duas semanas antes da data prevista para a sessão.

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram (@shopsaojose).

