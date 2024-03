São vagas para candidatos de nível Médio e as provas ocorrerão em Cascavel, Londrina e Curitiba.

Estão abertas as inscrições do Concurso Público da Polícia Penal do Estado do Paraná com subsídio inicial de R$ 4.548,97 e auxílio alimentação de R$ 634,74. O certame exige formação em Ensino Médio e irá selecionar pessoas para atuarem em diversas regiões do estado. Além do grau de escolaridade, outro requisito é a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B ou superior. Mas este documento será exigido somente na posse do cargo.

Foto: Divulgação

O Policial Penal é um oficial responsável por manter a disciplina do sistema prisional, tanto no âmbito externo (recaptura, monitoração e escoltas) quanto no âmbito interno (proteção de unidades e afins), além dos serviços de custódia. Ele desempenha missões táticas de escoltas prisionais de internos para audiências judiciais, oitiva em delegacias e transferências entre unidades prisionais, desempenhando serviços de natureza policial, como atividades de inteligência e contrainteligência, apreensões de ilícitos, revistas e detentos e visitantes, entre outras atribuições.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, até as 23h (horário de Brasília/DF) do dia 22 de março de 2024. A prova objetiva correrá quem três cidades: Curitiba, Londrina e Cascavel, prevista para o dia 19 de maio do corrente ano.

Foto: Divulgação

Sobre o Instituto AOCP

O Instituto AOCP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o País, bem como colabora com entidades e projetos sociais por intermédio de assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

Serviço

Instituto AOCP:

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.brTelefone: 44 3013-4900