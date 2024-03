Suspeita de bomba termina com frasco de perfume no Paraná; entenda

Uma suposta granada encontrada em uma área de recicláveis mobilizou agentes da Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira (04) no município de Ouro Verde do Oeste, no Paraná.

A situação começou quando a PM recebeu uma ligação informando que um objeto semelhante a granada estava na Unidade de Valorização de Recicláveis de Ouro Verde, na Rua Belém.

Para confirmar a situação, o denunciante chegou a enviar uma foto da granada para a polícia. Por conta do risco, a pessoa foi orientada a isolar o local e não permitir que ninguém se aproximasse.

Quando agentes do Bope chegaram no endereço, descobriram que a granada era um frasco de perfume que imitava o explosivo. Um homem que estava no local contou para a polícia sobre a descoberta.

“Questionado se o mesmo havia sido orientado sobre o isolamento, ele respondeu que sim, mas que havia servido no exército e reconheceu que aquele objeto não era uma granada e por isso teria manuseado e aberto o frasco de perfume”, diz o descrito da ocorrência da PM.

A equipe confirmou que não se tratava de uma granada e encerrou a ocorrência.

