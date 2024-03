Mostra itinerante da Bienal de São Paulo chega a Curitiba

Uma parceria entre o Museu Oscar Niemeyer (MON) e a Fundação Bienal de São Paulo traz a Curitiba uma exposição itinerante com dezesseis participantes, dentro da programação da 35ª Bienal de São Paulo. A mostra “coreografias do impossível” tem curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel e desembarca na cidade em 12 de março, com temporada até 26 de maio.

A exposição, que foi um sucesso de público e crítica na Bienal de 2023, reúne os artistas Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami (coletivo), Amos Gitaï, Anna Boghiguian, Dayanita Singh, Geraldine Javier, Gabriel Gentil Tukano, Katherine Dunham, Luana Vitra, Maya Deren, Min Tanaka e François Pain (coletivo), Morzaniel Ɨramari, Rosana Paulino, Sammy Baloji, Sonia Gomes, Tadáskía e Zumví Arquivo Afro Fotográfico.

LEIA TAMBÉM:

>> Chuva intensa no Litoral do Paraná provoca alagamentos; em Guaratuba choveu mais de 100 mm

>> Rua que corta importante bairro de Curitiba será bloqueada por 15 dias

De acordo com os curadores, “coreografias do impossível” explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. A coreografia, entendida como um conjunto de movimentos centrados no corpo que desafia limites, considera diversas trajetórias e áreas de atuação, criando estratégias para enfrentar desafios institucionais e curatoriais. As “coreografias do impossível” geram suas próprias relações, tempos e espaços, oferecendo uma experiência marcante aos visitantes.

Para os curadores, é crucial que a exposição alcance mais cidades, transcendendo os limites do Pavilhão da Bienal. Este ano, a mostra vai percorrer quinze cidades e Curitiba receberá um recorte especial, um dos maiores fora de São Paulo.

Andrea Pinheiro, presidente da Fundação Bienal de São Paulo, destaca a relevância não apenas de levar as coreografias do impossível para um público mais amplo, mas também de fortalecer os laços entre as instituições culturais. “Levar a mostra para mais cidades e com um parceiro tão importante quanto o Museu Oscar Niemeyer é de extrema importância para o fortalecimento das instituições culturais. A troca de experiências entre públicos e instituições é uma das grandes riquezas das itinerâncias da Bienal de São Paulo”, afirma.

A diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika, comenta que a arte tem a capacidade de comunicar sem palavras. “Ao participar da itinerância desse tão importante evento, o MON ajuda a transpor barreiras por meio da arte e, desta forma, permite um elo entre pessoas, mundos e vivências”, complementa.

Ação educativa

No dia 13 de março, às 19h, haverá uma ação educativa relacionada à exposição no Miniauditório do Museu. O MON irá receber a equipe de educação da 35ª Bienal de São Paulo para uma conversa a partir dos três movimentos da publicação educativa da mostra, reconhecendo e integrando a dimensão aberta da educação.

O encontro contará com partilhas dos gestos da equipe de educação e colaborações de artistas e autoras dos títulos, influenciados pelo pensamento da poeta, dramaturga e professora Leda Maria Martins, da artista Rosana Paulino, da curadora e pesquisadora Sandra Benites e de Regina Aparecida Pereira e Cíntia Aparecida Delgado, lideranças do Quilombo Cafundó. A ação é direcionada a professores, educadores, mediadores culturais e público em geral interessado no assunto, com entrada gratuita.

Fundação Bienal de São Paulo

Criada em 1962, a Fundação Bienal de São Paulo é uma instituição privada sem fins lucrativos e vinculações político-partidárias ou religiosas, cujas ações visam democratizar o acesso à cultura e estimular o interesse pela criação artística. A Fundação realiza a cada dois anos a Bienal de São Paulo, a maior exposição do hemisfério Sul, e suas mostras itinerantes por diversas cidades do Brasil e do Exterior.

A instituição é guardiã de dois patrimônios artísticos e culturais da América Latina: um arquivo histórico de arte moderna e contemporânea referência na América Latina (Arquivo Histórico Wanda Svevo) e o Pavilhão Ciccillo Matarazzo, sede da Fundação, projetado por Oscar Niemeyer e tombado pelo Patrimônio Histórico.

Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

“Coreografias do impossível”

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Salas 1 e 2

De 12 de março a 26 de maio de 2024

Ação educativa

13 de março, às 19h

Miniauditório do MON (subsolo)

Entrada gratuita

www.museuoscarniemeyer.org.br

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos