A frente fria que avança pelo Sudeste do país, modificou o tempo na noite de segunda-feira (4) no Litoral do Paraná. A chuva intensa, em pouco tempo, resultou em alagamentos.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, no litoral do Paraná, entre as 20h e 23h, choveu 101,4 mm. Ainda no Litoral, Paranaguá teve 33,6 mm, e em Antonina 23,4 mm de chuva. Em Curitiba, até o começo desta manhã de terça-feira (05) o acumulado chegou a 18 mm.

E qual é a previsão?

A chuva chega para marcar presença também nesta terça-feira (5). Para o restante da semana, a previsão é de menos chuva e temperaturas seguindo uma linha mais amena.

Em Curitiba, há um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para esta terça-feira.

