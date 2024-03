Efeitos do desgaste do pivô podem comprometer outras peças do veículo

O pivô, pino esférico ou articulação, possui funções fundamentais dentro do conjunto de suspensão, entre elas, fazer a conexão da carroceria ou do chassi do veículo com a manga de eixo, sendo responsável por permitir o movimento angular e rotacional das rodas. “Um pivô desgastado pode provocar danos a outros componentes como os pneus porque é uma peça que controla e movimenta as rodas e se desgastado altera os ângulos da geometria da suspensão”, revela, Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica da Nakata, fabricante de autopeças líder em componentes do sistema de suspensão.

Leite explica que quando o pivô apresenta desgaste excessivo pode sacar rompendo a ligação entre a suspensão e as rodas. Uma situação que coloca em risco a segurança do veículo.

Um dos principais elementos do pivô é a coifa, pois faz a vedação da peça. Caso tenha algum rasgo ou perfuração, permite entrada de água e abrasivos para dentro do pivô, acelerando o desgaste e comprometendo a vida útil do produto. Em alguns casos, há até o sacamento do pino do pivô, fato que pode provocar acidentes graves por perda de controle do veículo.

Caso seja substituído, a recomendação é revisar o estado de todos os componentes da suspensão. “Conforme a especificação de cada veículo, o pivô pode ser fixado por rebites, parafusos ou prensado na bandeja. Apesar de ser um componente com aparência bastante simples, há muita tecnologia nele envolvida, sendo relevante para o sistema de suspensão”, explica.

Considerando a importância no controle e movimentação das rodas, é essencial ter atenção às condições desse componente e trocá-lo, quando necessário.

Para conferir esta e outras dicas sobre os produtos da Nakata e sobre a manutenção do veículo, basta acessar o canal no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_MRu_mBjwvI. Também é possível encontrar diversos vídeos e webséries como esta – “Transforme Suas Vendas”, indicada para especialistas na venda de autopeças e aos interessados no setor automotivo.