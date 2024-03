Quatro importantes ruas do bairro Xaxim, em Curitiba, terão alteração de tráfego preferencial a partir das 11h desta terça-feira (05). As mudanças são na General Theodorico Gonçalves Guimarães, Ijuí, Inácio Martins e Heinrich Lowen e ocorrem após estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego.

Vale reforçar então que passam a ter preferência da tráfego as ruas General Theodorico Gonçalves Guimarães, em relação à Osni Silveira e Jorge Wendler; Ijuí, em relação à Jorge Wendler; Inácio Martins, em relação à Osni Silveira; e Heinrich Lowen, em relação à Jorge Wendler.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de preferência de tráfego poderá ser adiada. As alterações visam proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres.

