Tem oferta de pão, queijo e café em Curitiba, ingredientes que garantem um café da manhã mais caprichado. Estes produtos fazem parte da Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana, que começou na terça-feira (5) e vai até o próximo sábado (9).

Neste dias, o pacote de café (500 gramas) da marca Alvorada sai por R$ 10,97; o pão de leite fatiado (400 gramas) da Nino, por R$ 5; e a embalagem de queijo muçarela (400 gramas) Tirol, por R$ 13,29. E os produtos mais em conta da semana anterior permanecem na lista dos preços mais baixos.

A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e está alinhada ao compromisso de Curitiba com o zelo pela Segurança Alimentar. Veja quem pode comprar no Armazém da Família e cadastre-se

Refeição mais importante

Você sabia que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Segundo a nutricionista da SMSAN Karine Oltramari uma ótima dica para potencializar a saciedade e manter níveis de energia estável ao longo do dia é incluir uma fonte rica em proteínas no café da manhã, como ovos. Com o queijo da Semana da Economia eles ficam ainda melhores.

Karine explica que as proteínas presentes nos ovos desempenham um papel essencial na construção e reparação dos tecidos, além de proporcionarem uma sensação de saciedade duradoura. Ao optar por esta opção nutritiva, você não apenas estará contribuindo para uma dieta equilibrada, mas também reduzirá a probabilidade de sentir fome antes da próxima refeição.

Omelete nutritivo

Ingredientes

2 ovos

1 tomate médio, picado

1/2 cebola, finamente picada

Um punhado de cheiro verde (salsa e cebolinha), picado

2 fatias de queijo mussarela

Sal e pimenta a gosto

1 colheres de óleo vegetal para untar a frigideira

Como fazer

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem bem misturados. Adicione uma pitada de sal e pimenta a gosto.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar transparente.

Acrescente o tomate picado à frigideira e cozinhe por alguns minutos até que ele comece a amolecer.

Despeje os ovos batidos na frigideira, mexendo constantemente com uma espátula para garantir uma mistura homogênea.

Quando os ovos começarem a solidificar, adicione o queijo mussarela ralado e continue mexendo até que os ovos estejam completamente cozidos e o queijo derretido.

Adicione o cheiro verde picado no final, misture bem e ajuste o sal e a pimenta conforme necessário.

Sirva imediatamente, acompanhado de torradas, pão ou conforme sua preferência.

Em Curitiba e região metropolitana

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, a preços mais baratos que no varejo comum. São mais de 350 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC, são 13 municípios conveniados, com 15 unidades de Armazéns da Família. São quase 34 mil famílias cadastradas, beneficiando mais de 100 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

