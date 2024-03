Honda Serviços Financeiros anuncia novo presidente

A Honda Serviços Financeiros (HSF) anuncia mudanças em sua gestão, vigentes a partir de 1º de abril de 2024, que inclui a nomeação do executivo brasileiro Rodrigo Gondo para a presidência da empresa.

Rodrigo Gondo, 51 anos, atual Diretor Vice-presidente da HSF, assumirá o comando da Honda Serviços Financeiros, o que inclui as operações das empresas Banco Honda, Consórcio Honda e Seguros Honda. O executivo ingressou na Honda em 2005, como Gerente da área Financeira e Controladoria, e construiu uma sólida trajetória na marca. Entre 2007 e 2012, teve sua primeira passagem pela Honda Serviços Financeiros. Ao longo da sua carreira, também atuou como Gerente Geral da área financeira e controladoria da Honda South America, holding responsável pelas operações em toda América do Sul.

Desde 2017, Rodrigo atuava como Diretor Vice-presidente da Honda Serviços Financeiros, responsável pelas atividades relacionadas a Finanças, Controladoria, Seguros, Crédito, Planejamento, Gestão de Clientes e Gestão de Inovação. Rodrigo Gondo é graduado em Administração pela Universidade Mackenzie, com MBA em Mercado de Capitais pela Universidade de São Paulo (USP).

Em conjunto com essa mudança, Marcos Zaven Fermanian, 63 anos, presidente da Honda Serviços Financeiros de 2017 a 2024, encerrará, no próximo dia 31 de março de 2024, um ciclo de 37 anos na empresa. Marcos é economista e iniciou sua carreira na área de Administração de Negócios da Moto Honda da Amazônia, em 1987. Suas atividades se concentraram na área Comercial da montadora a partir de 1993, período de crescimento constante dos negócios com motocicletas no mercado nacional. Em 2008, assumiu o comando, como Diretor, da Honda Serviços Financeiros, atuando fortemente na viabilização de parcerias.

Em 2012, transferiu-se para a área de Auditoria Interna da Honda South America e também foi eleito como presidente da Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, permanecendo na função até 2023. Em 2017, retornou à Honda Serviços Financeiros, assumido a Presidência da operação até março desse ano.