A previsão do tempo para Curitiba avisou e o tempo virou na capital dos paranaenses. Uma frente fria chegou com tudo trazendo chuva e baixando a temperatura em Curitiba. Se até a segunda-feira tínhamos a máxima beirando os 30ºC, nesta terça-feira nada mais que 25ºC.

A chuva chega pra marcar presença também nesta terça-feira (05) . Segundo previsão do tempo para Curitiba a chuva pode chegar a um acumulado de 13,6 mm nesta terça-feira, principalmente a partir do meio dia.

Previsão do tempo para os próximos dias

Para o restante da semana menos chuva e temperaturas seguindo uma linha mais amena. Há um alerta amarelo de tempestade para Curitiba válido para esta terça-feira.

