Jurid destaca dicas sobre frenagem segura em dias de chuva

Dirigir na chuva com segurança requer alguns cuidados. A Jurid, fabricante de componentes de freios por meio das marcas globais Jurid e Ferodo, recomenda alguns cuidados para evitar riscos nessa situação que requer atenção redobrada do motorista que, muitas vezes, tem a visibilidade prejudicada. Por isso, Luciano Costa, gerente geral da Jurid, orienta que o condutor reduza a velocidade, evite áreas alagadas, não ultrapasse em curvas, além de manter maior distância do veículo da frente, bem como evitar o uso de farol alto para não ofuscar a visão de quem trafega em sentido contrário. “Na chuva, é preciso frear de forma progressiva para que não ocorra o travamento das rodas em veículos sem ABS”, explica.

Outra situação que precisa ser evitada, segundo Costa, é frear em curva para não correr o risco de o veículo sair da trajetória. “Portanto, o ideal é realizar a frenagem antes da curva”, acrescenta.

“O uso do freio em áreas alagadas, espelhos d´água também é perigoso, pois dependendo da velocidade pode provocar aquaplanagem e o motorista perde o controle do veículo”, explica.

Além disso, quando o veículo trafega em área alagada, tem as rodas submersas. Neste caso, Costa conta que é preciso ficar atento com as primeiras freadas, pois pode ocorrer falta de eficiência devido às lonas e às pastilhas estarem molhadas.

As condições do sistema de freio também contam muito para dirigir em segurança na chuva, assim como o estado dos pneus para garantir aderência entre o carro e o solo.

A revisão preventiva dos freios é importante para a checagem e verificação de desgaste dos componentes. A calibragem deve ser feita com a pressão adequada, conforme orientações da montadora e as instruções normalmente estão indicadas na coluna da porta do motorista, na tampa do tanque de combustível ou no manual do usuário do veículo.

O portfólio da Jurid oferece linhas de pastilhas de freio, sapatas de freio, fluidos e lubrificantes para o mercado de reposição para atender a frota circulante de veículos.