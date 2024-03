Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (05)

AIRDO RODRIGUES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARTUR RODRIGUES DA SILVA e MARIA NEVES DA SILVA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 5 de março de 2024.

ANA PAULA DE SOUZA GOIS, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO MENDONCA GOIS e LUCIDALVA DE SOUZA GOIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 09:00h.

AUGUSTO KLACZEK RABEL, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ESTANIOSLAU RABEL e IZABEL KLACZEK RABEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 5 de março de 2024.

CARMEM LUCIA MORILHA, 66 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: LUIZ MORILHA e LOURDES DA SILVA MORILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

CECILIA DEQUECH SELEME, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADYR SELEME. Filiação: ADIB DEQUECH e NEJME DEQUECH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

CECILIA TOMASI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO TOMASI. Filiação: FRANCISCO IABONSKI e CAROLINA IABONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 5 de março de 2024 às 10:00h.

CLARINDA FRANCISCA MOREIRA, 73 ano(s). Cônjuge: AZEMIR DIAS BATISTA. Filiação: MARINHO FRANCISCA PEREIRA e HONORATA FRANCISCA MOREIRA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 5 de março de 2024.

CLEISSIUMAR ROSA, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE ROSA e SIRLEI DE FATIMA LIMA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 14:00h.

DARCI CAMPOS SALLES, 82 ano(s). Filiação: JOSE CAMPOS SALLES e QUITERIA BONIFACIA SALLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024.

DOLORES FERNANDES, 82 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: GERALDINO FERNANDES. Filiação: ANTONIO MARTINS CORDEIRO e JOANA BELO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 5 de março de 2024.

DOMINGAS MARIA FABRICIO MOZELESKI, 71 ano(s). Cônjuge: ANTONIO CLEMENTE MOZELESKI. Filiação: ANTONIO FABRICIO DA SILVA e DORACY CASTRO FABRICIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 4 de março de 2024.

ELIONAI PINTO DE RAMOS, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLEMENTINA DA COSTA RAMOS. Filiação: POLIDORO PINTO DE RAMOS e SANTINA VAZ DE BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

EMANUEL MARIANO DOS SANTOS, 11 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GIULIANO CESAR GALDINO DOS SANTOS e FABIANA FERREIRA MARIANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 5 de março de 2024.

ERHARD SCHNEPPENDAHL, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AVANI SCHNEPPENDAHL. Filiação: GERMANO SCHNEPPENDAHL e EDUWIGENS SCHNEPPENDAHL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 5 de março de 2024 às 13:00h.

EUGENIA POSSELT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOMIRO POBURCO e ROSA POBURCO. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 5 de março de 2024.

EVA DE PAULA PROENCA RAMOS, 53 ano(s). Filiação: JOAQUIM DE PAULA PROENCA e MARIA TEREZINHA FERREIRA PROENCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 00:51h.

EVALDO GARCIA RIBAS, 84 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: RAQUEL WESOLOWSKI RIBAS. Filiação: SEBASTIAO DE OLIVEIRA RIBAS e OTILIA GARCIA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

GERSON LUIZ STELLA, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE VALENTIN STELLA e AMALIA FRESSATO STELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 18:00h.

IVONE BENEDITA PICINATO, 80 ano(s). Filiação: EMILIO VALENTIN PICINATO e CONCEICAO GOUVEA PICINATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 5 de março de 2024.

JOAO ATANAEL PEREIRA, 55 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: ERODINA DA SILVA. Filiação: DOMINGOS PEREIRA e EDITE VERGINIA PEREIRA. Sepultamento: GUARATUBA – PR, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS DO ROSARIO, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: BERTO CORDEIRO DO ROSARIO e ROSI OLIVEIRA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de março de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA DE JESUS, 81 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ERCULANO TEIXEIRA DE JESUS e MADALENA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE DIAS NETO, 83 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: JURAHIL HELENI DE OLIVEIRA DIAS. Filiação: ERNESTO DIAS DOS REIS e MARIA AURELIANO DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

JOSE IVAN RAMOS, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AVELINO RAMOS e THEREZINHA DA SILVA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE PAULO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JOVINA DA SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: CLEMENTE PAULO DE OLIVEIRA e ISABEL MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 4 de março de 2024.

KEIJIRO OTTA, 88 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: LUIZA TIEKO IMANO OTTA. Filiação: TSUNEO OTTA e RITSUCO OTTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

LAVINIA SILVA MENDES, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEOMAX DA SILVA e NAIARA SILVA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

LEONICE GONCALVES PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: WALTER AUGUSTO PEREIRA. Filiação: JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA e ORLANDA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 5 de março de 2024 às 13:00h.

LUIZ CARLOS PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: CELIA APARECIDA PEREIRA. Filiação: EDGAR PEREIRA e MINERVINA BRINHOZA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 5 de março de 2024 às 16:30h.

LUIZ MANOEL DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALICE CLARA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM DA SILVA e THEOPHILA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 5 de março de 2024 às 16:30h.

MARA REGINA OYAMA, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MASANOBU OYAMA e TAEKO ISHIDA OYAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 18:00h.

MARIA APARECIDA PEIXOTO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CICERO LOPES DA SILVA. Filiação: ANTONIO ANCELOMO PEIXOTO e LIDIA LOPES PEIXOTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA ELMA HOLZMANN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO MICHINSKI e IDA DZKOVSKI MICHINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 4 de março de 2024.

MARIA IZAURA ANDRADE MELO, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: NERY RIBEIRO DOS SANTOS MELO e HAYDEE DE ANDRADE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024.

MARIA LUIZA PRESTES, 59 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO PRESTES e FRANCISCA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024.

MARIA MERCEDES VERDAM, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORDAO VERDAM e LUIZA MOZER VERDAM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 5 de março de 2024.

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FRANCA DOS SANTOS. Filiação: VIRISSIMO SIQUEIRA e PHILOMENA CUPPINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

MARINA DA SILVA RIBEIRO SANTOS DE MELO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ER DOS SANTOS DE MELO. Filiação: TEREZIO DA SILVA RIBEIRO e MARIA DE JESUS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

NIUTON GROSSMANN CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO REDE. Cônjuge: ZILDA DA SILVA CORDEIRO. Filiação: JOSE FRANCISCO CORDEIRO FILHO e LEONILDA GROSSMANN CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 10:00h.

PAULO PROHNY, 66 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: EMILIO PROHNY e SOFIA KOPIECZ PROHNY. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 5 de março de 2024 às 13:30h.

RAPHAEL TOUFIC PICCOLI KLAIME, 40 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: RIAD KLAIME e MARCIA APARECIDA PICCOLI KLAIME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 5 de março de 2024.

REGINA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e OLIMPIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 5 de março de 2024.

RUTH VIEIRA MOURA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO MOURA. Filiação: MANOEL AQUINO VIEIRA e PULCHERIA LINHARES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 4 de março de 2024.

SERVILIO GOMES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e CONSORCIA CALIXTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:00h.

SILEYDE STEKLAIN, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACIR STEKLAIN. Filiação: MANOEL FRANCISCO DAS NEVES e SEBASTIANA FERNANDES DAS NEVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 4 de março de 2024.

TEREZINHA CARDOSO EMIDIO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVAL EMIDIO. Filiação: e MARIA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de março de 2024 às 16:00h.

VALTER JOSE DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALMOR JOSE DA SILVA e BERNADETE MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de março de 2024.

VANESSA LEANDRO DE FREITAS, 36 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: EDSON DE FREITAS e CATARINA LEANDRO. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 5 de março de 2024.

VITALINA DALBIANCO, 84 ano(s). Filiação: JAO DELBIANCO e SANTINA CAVASSANI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

VOLGA MELNICK GONCALVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOTARIO OTTO GONCALVES. Filiação: JOAO MELINICK e ANA BARANHUK MELNICK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 5 de março de 2024 às 10:30h.

