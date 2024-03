Cinco apostas de Curitiba ficaram no quase no concurso 3044 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (04). No geral, um bilhete feito em São José dos Campos (SP) cravou as 15 dezenas e ganhou um prêmio de R$ 1.754.676,90.

Resultado Lotofacil 3044 milionária: 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.

Das apostas curitibanas, quatro delas foram realizadas em lotéricas, e a outra pela internet. Cada uma vai levar para casa R$ 1.687,69. As apostas ganharam esse valor após terem acertado 14 dos 15 números sorteados.

O próximo concurso será realizado nesta terça-feira (05), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$1.687,69 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.687,69 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 15 Não Simples 1 R$1.687,69 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.687,69 CURITIBA/PR POTE DE OURO 15 Não Simples 1 R$1.687,69

Como jogar na Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

