Grupo Disal atinge R$ 4,5 bi em carros e mais de 21 mil apólices

A Disal Consórcio, uma das líderes no segmento entre as administradoras independentes, encerrou 2023 celebrando mais uma marca histórica: no total foram comercializados R$ 4,5 bilhões em venda de créditos de consórcio somente de automóveis, volume 13,6% superior comparado ao mesmo período em 2022, além de efetuar faturamentos de veículos e pagamentos na ordem 1,2 bilhão para seus clientes.

Outro destaque do resultado do Grupo Disal, formado pelas empresas Disal Consórcio e Disal Seguros – foi o crescimento expressivo das operações de seguros. Em 2023, a Disal Seguros emitiu mais de 21 mil novas apólices de automóvel, um crescimento de 15,4% em relação ao mesmo período em 2022. A comercialização de apólices de Seguro Prestamista cresceu 30,1%.

Para Fabio Augusto de Souza, CEO do Grupo Disal, os excelentes resultados alcançados em 2023 são decorrentes da estratégia adotada pela empresa nos últimos anos que se especializou em concessionários e permitiu a criação de uma infraestrutura mais robusta, digital e ágil para suportar a operação dos mais de 400 concessionários parceiros que são distribuidores de diversas marcas de veículos do mercado e também da maior sinergia na oferta dos produtos e serviços oferecidos. “Investimos em tecnologia para digitalizar nossos processos e reduzir os prazos de atendimento aos clientes, além de uma oferta de valor mais completa que conduza a uma sinergia entre consórcio e venda de automóveis com seguro gerando oportunidades de receita para as concessionárias”, ressalta Fabio.

Para o cliente final que adquire uma cota de consórcio, a Disal direcionou seus esforços na construção de uma melhor experiência em cada etapa do relacionamento, sendo a primeira administradora a oferecer o modelo de pagamento via Pix para adesão ao consórcio, e no pós-venda criou canais digitais, como o aplicativo Disal+ que permite o cliente gerenciar seu consórcio pelo celular, podendo ofertar lances, acompanhar assembleias, obter código de barra para boletos e dar início ao processo de contemplação para faturar o bem em alguns cliques obtendo expressiva redução dos prazos de aprovação de crédito e faturamento do automóvel.

“A melhor a jornada do cliente resultou em uma queda dos cancelamentos e no aumento do tíquete médio. Em 2024 lançamos um Programa voltado para acelerar o volume de contemplações por meio de grupos mais estruturados e os clientes já começaram a notar que o consórcio administrado pela Disal se tornou uma excelente alternativa para aquisição mais breve do seu veículo com a mesma vantagem financeira de um consórcio muito mais em conta que um financiamento de veículos. Já entramos 2024 acelerados”, celebra Fabio.