A Disney Magic Run, que marcará o calendário curitibano de corridas de rua, vai unir esporte e turismo para os competidores. Em apenas 8 horas após a abertura das inscrições, mais de 5 mil apaixonados pela marca garantiram a participação no evento, restando poucas vagas para o acontecimento, marcado para 4 de agosto. A pré-venda especial para clientes da Caixa Econômica Federal, com 750 ingressos disponibilizados, esgotou em aproximadamente uma hora.

Os valores para participar da Disney Magic Run estão entre R$ 199 até R$ 349, dependendo do lote.

“Tivemos uma procura enorme no primeiro dia de vendas gerais e as vagas oferecidas estão esgotando muito rapidamente. O sucesso demonstra o quanto a iniciativa é aguardada pelos curitibanos”, explica o diretor da empresa promotora, Rafael Maia.

O público estimado é de 6 mil pessoas, entre curitibanos e moradores da região metropolitana, além de turistas nacionais e estrangeiros. O perfil dos participantes chama atenção: 68% são mulheres e 32% homens. A faixa etária predominante dos atletas é de 31 a 40 anos. O público infantil corresponde a 16% dos inscritos. “Temos uma grande diversidade, com idades que variam de 5 a 60 anos”, revela o diretor da Global Vita Sports, Arthur “Tuca” Trauczynski. Cerca de 43% dos inscritos vêm de fora da cidade, originários de 18 estados e 148 municípios. “Inclusive, tivemos inscrições oriundas de Portugal”, celebra Tuca.

Últimas vagas

As inscrições estão sendo realizadas, exclusivamente, de forma on-line pelo site https://disneymagicruncuritiba.com.br/. Ao clicar no botão de inscrições, o participante será direcionado para a plataforma Ticket Sports para realizar o cadastro e posterior inscrição. Não serão aceitas inscrições por telefone, WhatsApp, e-mail ou outros meios.

Próximas etapas

Confirmação: as pessoas inscritas receberão uma mensagem da plataforma Ticket Sports de confirmação no e-mail informado no ato do cadastro e da inscrição.

Retirada do kit: o kit individual para participação inclui camiseta (corrida ou caminhada), número de competidor com chip de cronometragem e sacochila. Todos os atletas inscritos na prova receberão também a medalha de conclusão.

A retirada do kit acontecerá no sábado, 3 de agosto, na Universidade Positivo, das 9h às 19h. O atleta deve apresentar um documento de identificação (RG ou carteira de habilitação) e comprovante de inscrição. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá fazê-lo em seu lugar. Para isso, basta levar o termo de autorização de retirada por terceiros, disponível no site do evento, assinado, junto com a confirmação da inscrição e uma cópia de um documento de identificação do atleta.

A corrida

A Disney Magic Run terá seu ponto de partida na Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville), instituição que faz parte do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã. A área de 11 mil metros quadrados é coberta, segura e controlada, para maior conforto dos participantes.

O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h, enquanto aqueles que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. Os percursos serão realizados dentro do campus e nas ruas próximas. No percurso de 5 km a idade mínima é de 15 anos, completados em 2024. Para a caminhada, serão aceitas inscrições a partir de 2 anos, completos em 2024.

