No mesmo túmulo

A Câmara de Vereadores de Apucarana, na região norte do Paraná, aprovou um projeto de lei que autoriza o sepultamento de pets no mesmo túmulo que os tutores. A autorização para cães, gatos e outros animais de estimação de pequeno porte nos espaços que as famílias já têm nos cemitérios, ficaria a cargo dos responsáveis por custear o enterro.

Na justificativa apresentada pelos parlamentares, é que o custo e a dificuldade de enterrar o corpo de um animal é grande na cidade. Os cemitérios e crematórios particulares existentes cobram altas taxas, o que inviabiliza que as pessoas com menos recursos financeiros possam dar um bom encaminhamento ao animal falecido.

No entanto, uma situação precisa ser corrigida. A autarquia municipal que cuida dos cemitérios da cidade, informou que o município atualmente possui apenas licença ambiental para sepultamento de seres humanos, para sepultamento dos animais ainda não há licença específica, o que seria necessário. A informação foi confirmada pelo Instituto Água e Terra (IAT). O projeto foi enviado para sanção do prefeito.

O projeto já existe em outras cidades brasileiras, como Campinas e Indaiatuba, no estado de São Paulo.

