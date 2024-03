Resultado da Lotofácil 3044: confira as 15 dezenas sorteadas nesta segunda

Nesta segunda-feira (04) tem mais um sorteio da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. A Caixa sorteia direto do Espaço loterias as 15 dezenas do concurso 3044 da Lotofácil. Quem acertar todos os números leva pra casa a bolada de R$ 1,7 milhão. Também levam prêmios em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 pontos.

Resultado da Lotofácil 3044:

A partir das 20 horas!

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

