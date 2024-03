Antiga fábrica de cortinas de Curitiba vira gigante das bolsas no Brasil

Fundada em 1974 por quatro sócios, a empresa Danka passou de uma modesta fábrica de cortinas de banheiro e capas para eletrodomésticos e botijões de gás em Curitiba para ser uma das maiores indústrias de bolsas do Brasil. Ao longo de cinco décadas, a Danka conquistou clientes como Grupo Boticário, Lenovo, JBS/Seara, Cogna/Somos e Cacau Show.

Atualmente, são mais de 300 colaboradores diretos e indiretos, com produção anual de mais de 3.600.000 peças costuradas, entre mochilas, bolsas térmicas, nécessaires, entre outras.

Das pastinhas de cursinho às mochilas coorporativas

A primeira mudança ocorreu no final dos anos 70, quando a empresa entrou realmente no mercado de bolsas, iniciando a produção das famosas pastinhas de cursos pré-vestibular, mudando o nome de Uniplas para Danka (como curiosidade, o nome surgiu da junção de partes do nome e apelido dos fundadores: Bohdan Baranovski e Kaito – Luiz Carlos Zanona).

Na década de 80, vieram as pastas médicas e as famosas pastas 007. Indo para a década de 90, foi lançada a linha de mochilas e lancheiras escolares, chamada Schoolfriend, que estava presente nas papelarias de todo o Brasil. Destaque para as licenças da Hanna Barbera, como os Flinstones e Jetsons, para atender crianças e pré-adolescentes.

Com a abertura de mercado ocorrida em meados nos anos 90 e a entrada de produtos chineses com preços mais competitivos, foi preciso novamente se adaptar. “Nesse momento tivemos que tomar uma grande decisão: tornarmos-nos uma empresa comercial, importando nossos produtos, ou redirecionar nosso negócio, focando na produção própria. A nossa vocação e a paixão dos sócios pela produção, nos fez optar pela segunda alternativa”, relembra o Diretor Geral da Danka, Luiz Carlos Zanona.

Foi quando começou a produção em escala para grandes magazines e empresas, desenvolvendo produtos exclusivos como nécessaires, pastas e bolsas para esses grandes players. “Esse foi o início do nosso mercado atual que é o atendimento direto ao mercado B2B”, complementa.

Vale destacar, no ano de 1996, o desenvolvimento de soluções para um nicho bem específico: malas para mostruários de óculos, tornando-se um líder de mercado com atuação por cerca de 15 anos.

Já em 2006, com a popularização dos notebooks, a Danka iniciou o desenvolvimento de mochilas, maletas e cases para notebook, para grandes clientes como Dell, Itautec, Positivo, Lenovo e outros.

“A partir de 2013, fizemos um reposicionamento estratégico, focando no desenvolvimento de projetos especiais de grandes volumes com grandes empresas. Criamos uma linha de produtos à pronta entrega, com itens de estoque, que podem ser personalizados depois de prontos. “Esse movimento é que deu origem em 2017 à Neodanka, uma nova marca de mochilas corporativas personalizadas para atender empresas de todos os portes em todo o Brasil”, afirma Marco Antonio Zanona, Sócio e Diretor de Novos Negócios.

Ele destaca também uma ação social que muito orgulhar a empresa e ocorre desde 2017: a MochilAção. “Ela envolve fornecedores e colaboradores para produzir e distribuir mochilas escolares para crianças carentes da nossa região, como forma de incentivar a educação e ajudar a reduzir a evasão escolar. É uma ação que vem crescendo ano a ano e já se tornou uma marca para a Danka com 10.680 mochilas doadas”.

Jubileu de Ouro

Dentro da comemoração do Jubileu de Ouro, a história da empresa foi construída na constante adaptação ao mercado consumidor, com resiliência, buscando qualidade, processos, tecnologia e com um olhar humanizado para a equipe. Em 2013, a Danka conquistou a primeira Certificação ISO 9001. E, desde 2021, é certificada pelo selo Great Place To Work.

Com a pandemia, a empresa intensificou o atendimento a grandes clientes dos segmentos de cosméticos, alimentícios, laboratórios e outros, que buscavam grande escala e alta qualidade nos produtos. “Isso só foi possível devido à capacitação da nossa equipe, estrutura e confiabilidade. Nosso know how está nas pessoas. Acreditamos de fato que a nossa equipe é o nosso principal fator de sucesso. E estamos em constantes mudanças. Nossa intenção estratégica é o de preparar a Danka para os próximos 50 anos, através da reestruturação comercial e da transformação digital, sem esquecer a sustentabilidade”, conta João Paulo Zanona, Sócio e Diretor Comercial.

Com uma das maiores e mais modernas estruturas fabris do setor no Brasil, a Danka investe em matérias-primas e processos inovadores, como os produtos termomoldados, além de uma equipe específica para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Tudo isso combinado com pessoas, máquinas de corte e de costura eletrônicas para produtividade e automação dos processos.

E a previsão para os próximos anos é promissora. Atualmente, só o mercado corporativo do Brasil consome cerca de R$ 5 milhões de mochilas por ano. “Esse é um grande potencial ainda pouco explorado por empresas nacionais e sem um grande player que domine o mercado. Portanto, nossa expansão passa por desenvolver esse mercado, seja com produtos standards, quanto com projetos exclusivos e especiais para grandes empresas. Mas além do B2B, que é nosso core business, está em nossos planos também o desenvolvimento do mercado B2C, aproveitando as oportunidades de acesso direto ao consumidor final que as tecnologias atuais permitem”, finaliza João Paulo.

