CFMOTO Brasil lança suas primeiras motos no país

A CFMOTO Brasil, fabricante de veículos off-road com presença em mais de cem países ao redor do mundo, acaba de lançar mais dois modelos exclusivos do seu portfólio. Tratam-se das motocicletas elétricas CX-2E e CX-5E, minimotos elétricas para jovens pilotos. Aguardadas no mercado nacional, elas preenchem um gap importante. Elétricas, leves e seguras, as minimotos conectam e preparam os jovens pilotos ao universo off-road ao mesmo tempo em que propõem a sustentabilidade, já que não consomem combustível e não poluem o meio ambiente.

“Apresentamos duas minimotos elétricas, potentes, de fácil mobilidade, que favorecem o aprendizado dos pequenos pilotos. Estamos orgulhosos de um lançamento completamente exclusivo e inovador. Além de garantir o mesmo potencial de uma moto convencional, elas não consomem combustível, o que é fantástico”, sublinha Gabriel Tonin Maschietto, sócio-diretor da CFMOTO Brasil.

Graças às características de fabricação, os pilotos podem experimentar o ambiente off-road sentindo a mesma emoção e adrenalina oferecidas pelas motocicletas de combustão. A vantagem é que a CX-2E e CX-5E, por serem elétricas e dispensarem engrenagens e componentes que exigem geração de calor, geram um torque máximo, respondendo imediatamente ao acelerador. Importante: as novas minimotos não têm ruído.

Com o entendimento cada vez maior da sociedade sobre a importância de um mundo mais limpo, o consumo de motos elétricas vem crescendo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), mostram que foram emplacadas 7.238 motos elétricas no Brasil em 2022, aumento de 346% em relação a 2021.

Trilha verde

A CX-2E tem bateria de lítio – mais leve e capaz de armazenar mais energia – rodas raiadas e freio a disco. Para dar maior conforto aos pilotos, guidão, assento e apoios para os pés são ergonomicamente projetados, permitindo uma postura ativa e natural. A altura do assento é confortável para a garotada, já testada e comprovada pelos futuros pilotos de outros países e que agora serão aproveitados também pelos brasileirinhos.

Já a CX-5E é um pouco maior e mais potente. O modelo se apropria das melhores qualidades da moto para os jovens pilotos e se reveste de maior potência para oferecer ainda mais emoção. A CX-5E tem suspensão mais longa, rodas de 14 e 12 polegadas e pneus off-road. “A moto tem flexibilidade para praticar em qualquer lugar, seja no quintal ou na trilha”, observa o diretor comercial do Grupo Unique, Ricardo Kasaki.

Segurança

As motos oferecem três modos de velocidades que tranquilizam pais e responsáveis. No painel da CX-2E e CX-5E, é possível visualizar a vida útil da bateria, a carga restante e a velocidade máxima. Além disso, em caso de emergência, a energia pode ser cortada retirando o cordão magnético de segurança. “Basta desengatar o cordão magnético de segurança e a moto diminui a aceleração com tranquilidade”, ressalta o sócio-diretor da CFMOTO. Para quem está dando os primeiros “passos” na moto, uma trava de velocidade pode ser colocada, limitando o percurso em no máximo 15 km/hora.

Mais informações

A CFMOTO Brasil é integrante da empresa paulista do Grupo Unique, especializada na fabricação de veículos off-road, com foco em fornecer produtos de alta qualidade e segurança, além de dispor de um menu completo para adultos apaixonados pela velocidade e aventura. Para saber mais: https://gpunique.com.br/.