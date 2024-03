Loja que vende marmita a partir de R$ 20,90 abre nova unidade em Curitiba

Com o objetivo de oferecer comida caseira com praticidade e eficiência, a Mr. Piggy Marmitaria abriu a segunda loja em Curitiba. A nova unidade na capital paranaense fica no bairro Portão.

O novo endereço da Mr. Piggy Marmitaria, que desde 2019 funciona no bairro Rebouças, foi instalado na Avenida República Argentina, 2421, e abriu as portas para atendimento ao público nesta segunda-feira (04). A rede tem como diferencial o trabalho com comida caseira, entregue na porta da casa do cliente.

“Mais do que refeições prontas, a Mr. Piggy busca proporcionar a experiência de uma refeição simples e bem feita com temperos naturais e aquela sensação de conforto que só a comida preparada com carinho pode oferecer”, destaca Meiry Bastos, sócia fundadora da Mr. Piggy. No menu da rede, o público pode encontrar dezenas de combinações com preços a partir de R$ 20,90.

A Mr. Piggy Marmitaria conta com duas unidades em Curitiba, nos bairros Rebouças e Portão. A rede funciona de segunda a sábado, das 10h30 às 14h30, servindo marmitas direto no balcão ou via delivery, em plataformas como iFood ou com pedido feitos via WhatsApp, pelo número: (41) 98737-3474.

