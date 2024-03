Supermercado em Curitiba oferece curso gratuito de gastronomia

A partir do mês de março, com a chegada do período da Páscoa, o Angeloni retoma a agenda anual de cursos gratuitos de gastronomia nas unidades de Curitiba. As inscrições para os primeiros cursos já estão abertas.

Envolvendo cursos, degustação, dicas de receitas e truques culinários, os eventos serão no espaço gastronômico Cozinha Dona Helena, com profissionais renomados e temas diversificados.

Em Curitiba, no Angeloni Água Verde, o primeiro curso do mês será na quinta-feira (07), com a chef Polyana Rodrigues ensinando a preparar ovos de Páscoa recheados. No dia 12 de março, a chef Beatriz Santamaria ministra aula sobre receitas com peixe para o almoço de Páscoa. Já no dia 21 será a vez das dicas e segredos para receitas com camarão, com o chef Robson Robson Caffaro.

Na loja do Bigorrilho, a programação começa no dia 12 de março, com a chef Polyana Rodrigues, que ministrará aula sobre ovos de Páscoa recheados. No dia 19 será a vez das receitas com camarão, com o chef Robson Caffaro. E no dia 26, a chef Beatriz Santamaria ensinará o preparo de pratos com peixe para o almoço de Páscoa.

Os cursos começam às 19 horas e terminam até às 21 horas. A inscrição é feita mediante a doação de uma caixa de bombons, que serão doadas para instituições beneficentes.

Como participar dos cursos do Angeloni

Para participar, é necessário fazer a inscrição no site do Angeloni ou diretamente na recepção da loja.

Devidamente equipada para o setor gastronômico, a Cozinha Dona Helena é um espaço especialmente criado para possibilitar aos clientes participarem de cursos, eventos, lançamentos de produtos e, com nutricionistas e chefes de cozinha, aprender a usufruir e manusear alimentos.

Programação de março dos cursos do Angeloni

Datas Angeloni Água Verde Tema 07 de março Polyana Rodrigues Ovos de Páscoa recheados 12 de março Beatriz Santamaria Receitas de peixe para o almoço de Páscoa 21 de março Robson Caffaro Receitas com camarão

Datas Angeloni Bigorrilho Tema 12 de março Polyana Rodrigues Ovos de Páscoa recheados 19 de março Robson Caffaro Receitas com camarão 26 de março Beatriz Santamaria Receitas de peixe para o almoço de Páscoa

Cursos de Gastronomia Angeloni Curitiba

Horário: 19h

Locais:

Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel.

