Range Rover Evoque tem novo design e tecnologias sofisticadas

A Range Rover apresenta o novo Range Rover Evoque 2024, que chega com um design reducionista mais sofisticado e aprimorado com as mais recentes tecnologias e opções de materiais luxuosos para clientes do luxo moderno. O Novo Evoque 2024 chega ao mercado brasileiro na versão Dynamic HSE com o motor P250 Flex, proporcionando eficiência de combustível e ótimo desempenho para o motorista. O veículo já está disponível para encomenda em todas as concessionárias JLR do país, com preços a partir de R$ 471.950,00.

A presença exterior reducionista do novo Range Rover Evoque é realçada por uma nova grade frontal e faróis LED Premium com DRLs exclusivos, que proporcionam uma aparência de joia. Novos detalhes exteriores e cores também complementam o teto flutuante, a linha de cintura e as maçanetas embutidas que definem o design do Range Rover.

Por dentro, a filosofia de design reducionista do Range Rover é amplificada com uma nova tela sensível ao toque de vidro curvo de 11,4 polegadas, aparentemente flutuando dentro da linha dos olhos do motorista para melhor visibilidade, enquanto libera espaço para armazenamento interno e carregamento de dispositivos sem fio. Equipado com Pivi Pro2, com versões regulares do Software Over The Air, o novo console central oferece aos clientes uma experiência digital perfeita e confortável.

Design cativante

O novo Range Rover Evoque apresenta uma evolução no seu design exterior reducionista, com características inconfundíveis, incluindo a silhueta coupé, tejadilho flutuante, cinto contínuo e maçanetas embutidas. O novo design da grade proporciona um visual unificado em linha com todos os veículos da marca Range Rover.

O design exterior é acentuado por novos faróis superfinos com a mais recente tecnologia Premium LED, com um efeito de joia e visão cristalina, e complementado por novos gráficos de luz diurna.

Design, sofisticação e inovação trabalham em harmonia com um interior redesenhado. Um design de console central mais limpo apresenta uma nova troca de marchas, enquanto o sistema de infoentretenimento Pivi Pro é acessado por meio de uma nova tela sensível ao toque de vidro curvo de 11,4 polegadas, a partir da qual os clientes podem controlar perfeitamente as principais funções do veículo. Agora situado mais alto e mais perto do motorista, ele também libera mais espaço para carregar dispositivos sem fio.

A cabine fica ainda mais convidativa com teto panorâmico – que banha a cabine com luz natural – e bancos e detalhes em couro Windsor.

A paleta de cores do Range Rover Evoque agora apresenta Arroyos Grey e Tribeca Blue, enquanto opções contrastantes de teto permitem que os clientes expressem sua individualidade, com Narvik Black. Seu caráter exterior é realçado com uma roda de liga leve de 20 polegadas.

Tecnologia conectada

Após a sua introdução no Novo Range Rover Velar, o Range Rover Evoque apresenta a tecnologia de infoentretenimento Pivi Pro de última geração. Os controles de clima, assento e volume de áudio são sempre visíveis por meio de novas barras laterais, com controles deslizantes multifuncionais em ambos os lados. Esses botões virtuais fornecem acesso imediato a itens usados com frequência, incluindo controles de temperatura individuais para os ocupantes dianteiros, câmeras, navegação e volume de áudio.

No início de cada viagem, os motoristas têm acesso rápido a recursos comumente usados, como desembaçadores de vidros. Uma vez em movimento, ele desaparece para revelar a familiar tela inicial de três painéis que pode ser personalizada de forma flexível e fácil.

O Pivi Pro suporta conectividade de smartphone com Apple CarPlay™ sem fio. O Android Auto® sem fio também é suportado, enquanto o carregamento de dispositivos sem fio – a partir de uma nova área no console central – fornece carregamento rápido imediato e reduz a necessidade de fios.

O Range Rover Evoque também oferece um dos conjuntos mais sofisticados de tecnologias de câmera de sua classe com 3D Surround View, ClearSight Ground View TM 18 e ClearSight Interior Rear ViewTM, oferecendo maior segurança ao motorista. A visibilidade melhorada no novo Range Rover Evoque 24 é proporcionada pelos novos faróis LED Premium com luzes diurnas exclusivas (DRLs), de série no Dynamic HSE.

Dinâmica aprimorada

O Novo Range Rover Evoque chega em sua nova versão equipado com uma série de tecnologias avançadas de chassi. A autonomia máxima da capacidade todo-o-terreno é garantida pelo sistema inteligente de tração integral (AWD, proporcionando a distribuição de binário ideal para se adequar às condições, quer se dirija dinamicamente na estrada ou em superfícies escorregadias.

O Terrain Response 2® é acessível através do Pivi Pro 2 e permite ao condutor ajustar as definições do veículo de acordo com o ambiente de condução, com as opções de modo Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automático. Cada um altera a calibração do motor, transmissão, sistema de tração nas quatro rodas, suspensão e sistemas de controle de estabilidade para otimizar a tração e o desempenho.

Fábrica JLR em Itatiaia

Reconhecida como uma das mais modernas unidades produtivas da JLR no mundo, a fábrica de Itatiaia é responsável pela produção de dois modelos da marca: o Discovery Sport e o Range Rover Evoque, ambos veículos de sucesso em seu segmento. Inaugurada em 14 de junho de 2016, a fábrica é resultado de um investimento de mais de R$ 750 milhões e já produziu mais de 20 mil veículos desde sua inauguração.

Além da unidade fabril, a fábrica da JLR em Itatiaia conta ainda com uma Clínica de Restauração, reunindo uma equipe especializada dedicada à restauração minuciosa, que mantém a autenticidade dos veículos antigos da marca. Possui uma oficina ampla e bem equipada com seis baias para montagem e desmontagem de veículos, além de uma cabine de pintura de alto desempenho dedicada a restaurações.

Para restaurar e preservar os veículos clássicos da marca para as gerações atuais e futuras, a Land Rover Restoration Clinic também está presente na operação Classic na Inglaterra. A iniciativa já restaurou dezenas de carros clássicos, preservando a autenticidade dos veículos mais capazes da história automotiva.