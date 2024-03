O último domingo (03) foi o dia de reunir a geração do início dos anos 2000 que vestia calça skinny, tênis All Star com desenhos quadriculados feitos com caneta Bic. Os emos, da turma da franjinha de lado, que falavam e escreviam “miguxo”, tinham estilo próprio e hardcore bem melódico. As bandas dos videoclipes da antiga MTV e famosas nos aparelhos de MP3 ganharam um festival único: I Wanna Be Tour que, depois de passar por São Paulo, lotou o Estádio Major Couto Pereira.

Ao todo, 12 bandas tocaram em dois palcos diferentes: “It’s not a phase” e “It’s a lifestyle”. O espetáculo todo emocionou um público de 40 mil curitibanos durante mais 12 horas.

Diferente dos tradicionais festivais que buscam dar espaço por bandas menos conhecidas, o I Wanna Be Tour já “meteu o pé na porta” e quem fez as boas vindas foi a banda Fresno. Os gaúchos subiram ao palco “It’s no a Phase” tocando a clássica “Quebre as Correntes”, primeira música de sucesso da banda, intercalando com os hits de seu último álbum, “Vou Ter Que Me Virar”, lançado em 2021.

Em um intervalo de cinco minutos entre um show e outro, os rapazes do Plain White T’s já agitaram a galera unindo no repertório os hinos “Our Time Now”, “1,2,3,4” e, claro “Hey Dalilah”, que infelizmente teve todo seu clima quebrado com o teste de canhão de confete que estava sendo realizado no palco ao lado. É a primeira vez em 25 anos de carreira que a banda de Illinois toca no Brasil, mostrando que a espera valeu a pena.

Logo foi a vez do Mayday Parade encher a galera de nostalgia. A banda da Flórida fez um show animado contando com os maiores sucessos dos anos 2000.

Pitty veio em seguida trazendo sua turnê comemorativa de 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo”. A baiana sabe como divertir o público e ainda mudou um pouco repertório trazendo sucessos de outros álbuns para o palco do I Wanna Be Tour, como: “Me Adora”, “Memórias” e “Pulso”.

Falando em diversão, quem não perdeu o pique, mesmo com o braço machucado, foi o vocalista Martin Bennet Johnson, da banda Boys Like Girls. Contando com um set de 17 músicas, os rapazes de Boston não deixaram passar nenhum hit que marcou a geração que vivia a tarde ouvindo, como por exemplo, “Drunk Love”, “Hero/Heroine”, “Heart Heart Heartbreak”, a tão esperada “Two is Better Than One”, finalizando com “The Great Escape”.

Quem botou mesmo para quebrar foram os ingleses de Asking Alexandria. A banda de hard rock subiu ao palco “It’s Not a Phase” animando a galera que estava a procura de fazer o famoso “mosh” – uma roda de dança onde os participantes se esbarram de propósito. A cena também se repetiu com os shows de The Used, que ainda contou com a participação do vocalista da Fresno, Lucas Silveira, cantando “A Box Full of Sharp Objects” e “Smell Like Teen Spirit”, do Nirvana. E pra finalizar, o baixista Jeph Howard entregou flores ao som de “I Wanna Dance With Somebody”, imortalizada na voz de Whitney Houston.

Agora quem realmente mostrou que ser emo é um estilo de vida foram os caras da All Time Low. Com 20 anos de estrada, a trupe formada em Maryland, mostra que é possível sim ainda criar grandes hits fazendo todo mundo cantar os novos sucessos “Fake As Hell”, “PMA” e “Monsters”. Mas é claro que não faltaram “Love in Stereo”, “Damned If I Do You (Damned If I Don’t)”, “Missing You” e “Dear Maria, Count Me In”, um hino do emocore.

E se é hino, ou melhor, hinos que você queria, a banda The All-American Rejects entregaou no show, dando início com “Swing, Swing”, passando por “Dirty Little Secret”, “Kids in the Street”, “It Endes Tonight” e finalizando com uma homenagem para a vó do vocalista Tyson Ritter, que faleceu no último sábado (2). Emotivo, Ritter dedicou “Move Along” a ela.

Um dos shows mais aguardados da noite foi do NX Zero. Assim como All Time Low, a trupe do Di Ferreiro mostra que o rock nacional é capaz de fazer 40 mil pessoas no Couto Pereira cantar em couro os grandes sucessos da banda, principalmente na hora que tocaram “Além de Mim”, “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções”.

Fechando o palco “It’s Not a Phase”, a banda A Day To Remember subiu ao palco trazendo o melhor do Metalcore. Com quinze músicas no repertório, os norte-americanos retornaram ao país trazendo as músicas que fizeram sucesso no setlist do Lollapalooza 2022.

E por fim, foi a vez do show do Simple Plan, com o vocalista Pierre Bouvier desejando “Boa Noite, Curitiba”. O espetáculo foi marcado pelo grande carinho que a banda tem pelo Brasil, com direito do vocalista aparecer com a camiseta da seleção brasileira, levantar a bandeira do país e ainda presentear o público tocando “Vira-Vira”, um clássico dos Mamonas Assassinas.

