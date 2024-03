Morre Texo, funcionário da Tribuna do Paraná por mais de 30 anos

Morreu no último domingo (03) Marcos Rodinei Becher, 70 anos. Marcos, ou melhor, Texo, como era conhecido por todos os seus amigos na redação da Tribuna, sofreu um afogamento no Litoral do Paraná. Ele deixa esposa e uma filha.

Texo ingressou na Tribuna nos anos 1970 como digitador, passou por todas as fases do jornal e chegou ao cargo de diagramador, onde ficou até se aposentar. Texo foi funcionário da Tribuna por mais de 30 anos e ficou marcado como um grande amigo, que estava sempre disposto a ajudar quem precisava.

LEIA TAMBÉM:

>> Antiga fábrica de cortinas de Curitiba vira gigante das bolsas no Brasil

>> Carro invade e destrói loja em Curitiba após idosa perder o controle da direção

Era uma grande figura. Diz a lenda que chegou até a treinar com o Pelé, no Santos, mas pelo futebol que jogava, muitos duvidavam. Texo encarava qualquer aventura, como uma vez em que a turma do jornal se reuniu pra descer a Serra do Rio do Rastro de bicicleta. Aliás, ele tinha uma paixão pelo pedal, um pouco menor do que a paixão pelo Operário, de Ponta Grossa, que até soltou uma nota de pesar pela morte do seu torcedor ilustre.

Fica uma grande saudade dos amigos que ele fez ao longo do tempo e a certeza de que foi um sujeito do bem e com um grande coração. O velório acontece nesta terça-feira (05) na Unilutus, no São Francisco, em Curitiba, das 8 às 16 horas.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos