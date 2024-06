A partir de julho, bairros da área urbana de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, terão alterações nos horários e dias da coleta de lixo. As mudanças são referentes ao lixo comum e não abrangem as coletas de recicláveis. Confira a lista abaixo.

Segundo a prefeitura, a ação ocorre após análises feitas pela equipe da divisão de limpeza pública que visam melhorar a logística e reduzir possíveis impactos na limpeza urbana.

“Estamos trabalhando para proporcionar uma coleta mais eficaz e regular, atendendo às demandas específicas de cada região”, afirmou o secretário Ahirton Sdroiesk Junior, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A nova programação que começa no dia 1º de julho, inclui ajustes nos dias da semana em que o lixo será coletado, além da definição de novos turnos para algumas áreas da cidade. Algumas regiões terão alteração nos dias de coleta, outros apenas no período que o serviço é realizado. Abaixo, confira os bairros, datas e horários da coleta:

