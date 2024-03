A abertura de um processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação de Agentes de Apoio Educacional foi anunciada pela Prefeitura de Curitiba, na segunda-feira (4). O edital para o PSS já foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser conferido aqui pelos candidatos.

Ao todo, 430 profissionais devem ser contratado por meio de contrato em regime especial – temporário – conforme prevê a legislação, segundo a expectativa das secretarias municipais de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e da Educação (SME).

Com a publicação do edital, os interessados já podem ler cuidadosamente o documento e fazer o seu cadastro na base de dados do e-Cidadão, da Prefeitura de Curitiba. Todas as informações – nome, data de nascimento e CPF – devem estar completas e corretas, de acordo com os dados da Receita Federal.

Quem já tem cadastro, deverá utilizar a senha cadastrada ao fazer a inscrição pelo site concursos.curitiba.pr.gov.br. Basta clicar no link do Processo Seletivo Simplificado e seguir as orientações.

Até quando vão as inscrições?

As inscrições para o PSS de Agente de Apoio Educacional poderão ser feitas a partir das 10h de sexta-feira (8) até as 16h do dia 14 de março.

As inscrições serão gratuitas e não haverá prova. A escolaridade mínima exigida será Ensino Médio. A carga horária para a função será de 40 horas semanais e o salário (vencimento básico mensal), de R$ 2.245,24.

A exemplo do PSS para profissionais do Magistério – Docência I, em andamento, os documentos que serão considerados para a pontuação e desempate, tais como os relativos à formação e experiência profissional, serão incluídos no sistema pelo candidato no ato da inscrição.

O cadastramento prévio facilitará o trabalho da banca responsável pela análise da prova de títulos, tempo de experiência e critérios de desempate.

Atribuições do cargo

A função de Agente de Apoio Educacional é uma das mais recentes na Prefeitura de Curitiba. A lei que criou o cargo com escolaridade de nível médio foi aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Rafael Greca em março de 2023.

Dentre as atribuições dos profissionais estão a colaboração com a criança e o estudante no momento de sua alimentação, na higiene pessoal, no descanso, na locomoção, na segurança individual e coletiva, orientando e auxiliando na promoção de sua autonomia nas unidades educacionais. Os Agentes de Apoio Educacional serão capacitados pela Secretaria da Educação, após a sua contratação.

A contratação na modalidade do PSS para esta que é uma nova função na Prefeitura de Curitiba já havia sido apresentada aos representantes dos servidores, durante reunião da pauta de negociação realizada em 2023. A expectativa é que futuramente haja concurso público para a carreira.

