A rua Osmário de Lima, no bairro Capão da Imbuia, terá um bloqueio total a partir desta quarta-feira (6), entre as ruas Paulo Kissula e Araguaia. A razão é o início da frente de obras do lote 4 do Novo Inter 2 com a pavimentação em concreto da via.

Para a cura do material, a pista vai permanecer fechada por pelos menos 15 dias, segundo a prefeitura de Curitiba.

Novo Inter 2 em andamento

Para a adequação do itinerário do Inter 2 será implantada uma faixa exclusiva para ônibus na Victor Ferreira do Amaral, até a divisa com Pinhais. Ali, parte do Lote 4 do Novo Inter 2 já está em execução pela Castilho Engenharia, pelo valor de R$ 75 milhões, pagos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto prevê ainda ciclofaixa e novo paisagismo.

Uma ação da prefeitura, inclusive, gerou um grande descontentamento de moradores do bairro: o corte de árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nas proximidades da rua Nivaldo Braga. “Avenida sem vida”, reclamou um morador.

